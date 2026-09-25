Польша полтора года не принимает заявления на убежище от мигрантов с белорусской границы и предлагает распространить эту практику на весь ЕС

Польша призывает Евросоюз разрешить странам-участницам временно прекращать прием заявлений на убежище во время «инструментализированной» массовой миграции, пишет Associated Press. Сама Варшава перестала регистрировать прошения мигрантов, приходящих из Беларуси, в марте 2025 года. Тогда меру называли временной и экстренной, но она действует уже 18 месяцев.

16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК скоро предложит «европейский механизм экстренного реагирования» на «искусственно созданную и используемую как оружие» миграцию. Он позволит на ограниченный срок проявлять «гибкость» при применении стандартных процедур, однако каких именно, фон дер Ляйен не уточнила. Замглавы МВД Польши Мацей Дущик увидел в этом интерес Европы к «польскому решению». Он сказал:

«Мы рады, что то, о чем мы говорим уже год или полтора, становится в ЕС мейнстримом».

Дущик утверждает, что приостановка права на убежище полностью соответствует международному праву, а беременные, дети и люди, которых преследуют в Беларуси, по-прежнему могут подать заявление. Польский омбудсмен и НКО, помогающие мигрантам на границе, с ним не согласны. Критики предупреждают, что узаконенная приостановка подорвет принцип невыдворения, запрещающий возвращать людей туда, где им грозит преследование.

По словам Дущика, ЕС осознал, что подобные кризисы могут затронуть не только Польшу, после событий в испанском анклаве Сеута, куда в июле из Марокко внезапно перешли более 70 тысяч человек. Подробности нового механизма, как ожидает замминистра, Еврокомиссия представит на встрече министров внутренних дел ЕС 1 октября. Власти Евросоюза с 2021 года обвиняют Александра Лукашенко в том, что он использует мигрантов как оружие.

2 августа El Español со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании сообщило, что среди мигрантов, пересекших границу Сеуты, были агенты марокканской разведки. Их вычислили по камерам видеонаблюдения на границе. Собеседники издания в испанских спецслужбах тогда назвали произошедшее операцией гибридной войны, которую нельзя было провести без участия разведки Марокко.