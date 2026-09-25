Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.91

EUR

96.89

OIL

106.33

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

328

 

 

 

 

 

Новости

Правительство Италии запретило ношение никабов в школах и ограничило допустимый для класса процент учеников, плохо владеющих итальянским

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Италии выпустило указ, запрещающий ношение в школах бурок и никабов, сообщила в Twitter премьер-министр Джорджа Мелони. Кроме того, устанавливается правило, по которому число учеников, плохо говорящих по-итальянски, не должно превышать 30% от численности класса.

«Это то направление, которому мы хотим следовать: школа, которая интегрирует, не отказываясь от правил, которая поддерживает тех, у кого больше трудностей, и которая дает всем равные возможности», — написала Мелони. По ее словам, новые правила должны способствовать интеграции учеников иностранного происхождения и предотвращению возникновения «классов-гетто».

Как сообщает AFP, указ предусматривает меры в отношении семей, чьи дети плохо интегрируются в школьную среду: в таких случаях будут привлекаться социальные службы, а родителей обяжут посещать бесплатные курсы итальянского языка. За отказ выполнить эти требования грозит штраф до €1000. 

По словам министра просвещения Италии Джузеппе Вальдитары, в стране сейчас насчитывается 34 тысячи школьных классов, в которых более 30% учащихся — иностранцы. Однако, как пишет AFP, нововведение не затронет большинство из них, поскольку не затрагивает тех, кто родился в Италии или ходил там в детский сад.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Правительство Италии запретило ношение никабов в школах и ограничило допустимый для класса процент учеников, плохо владеющих итальянским»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте