Правительство Италии запретило ношение никабов в школах и ограничило допустимый для класса процент учеников, плохо владеющих итальянским

Правительство Италии выпустило указ, запрещающий ношение в школах бурок и никабов, сообщила в Twitter премьер-министр Джорджа Мелони. Кроме того, устанавливается правило, по которому число учеников, плохо говорящих по-итальянски, не должно превышать 30% от численности класса.

«Это то направление, которому мы хотим следовать: школа, которая интегрирует, не отказываясь от правил, которая поддерживает тех, у кого больше трудностей, и которая дает всем равные возможности», — написала Мелони. По ее словам, новые правила должны способствовать интеграции учеников иностранного происхождения и предотвращению возникновения «классов-гетто».

Как сообщает AFP, указ предусматривает меры в отношении семей, чьи дети плохо интегрируются в школьную среду: в таких случаях будут привлекаться социальные службы, а родителей обяжут посещать бесплатные курсы итальянского языка. За отказ выполнить эти требования грозит штраф до €1000.

По словам министра просвещения Италии Джузеппе Вальдитары, в стране сейчас насчитывается 34 тысячи школьных классов, в которых более 30% учащихся — иностранцы. Однако, как пишет AFP, нововведение не затронет большинство из них, поскольку не затрагивает тех, кто родился в Италии или ходил там в детский сад.