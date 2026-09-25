Число дел о банкротстве строительных компаний в России за год выросло на 41%. К началу сентября таких дел насчитывалось 1454 против 1089 в июне, следует из данных «Контур.Фокуса». Основная часть проблем приходится на региональные компании. Среди застройщиков, в отношении которых идут процедуры банкротства, — организации из Казани, Челябинска, Сургута, Перми, Красноярска и Новосибирска.

В Минстрое также фиксируют риски невыполнения планов по вводу жилья в ряде регионов. Вице-премьер Марат Хуснуллин 22 сентября сообщил, что ввод жилья в России сократился на 14% год к году. Наиболее заметно снижение в индивидуальном жилищном строительстве.

Участники рынка связывают ухудшение ситуации со снижением спроса, высокой стоимостью кредитов, ростом себестоимости и накопленными штрафами за срыв сроков сдачи объектов. Особенно уязвимы небольшие региональные застройщики, которым сложнее обслуживать долг и привлекать новое финансирование.

При этом нынешний рост происходит после резкого сокращения числа новых банкротных дел в 2025 году. По данным самого «Контур.Фокуса», в первом полугодии 2025 года их число упало на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — с 1696 до 794. В первом полугодии 2026 года было возбуждено около 1,1 тысячи дел. Показатель вновь растет, но всё еще остается ниже уровня 2024 года.

На фоне проблем частного строительного бизнеса государство одновременно получило контроль над крупной группой предприятий строительной отрасли на Дальнем Востоке. В августе The Insider обнаружил, что Владимир Путин распорядился передать государственной Военно-строительной компании восемь предприятий, ранее изъятых у семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва.

Среди переданных активов — «Спасскцемент», «Якутцемент», «Дальцемент», «Бетоныч», дробильно-сортировочный завод и Спасский комбинат асбестоцементных изделий. Они входили в группу активов стоимостью более 80 млрд рублей, обращенных в доход государства по иску Генпрокуратуры.

Значительную часть цементного бизнеса объединял «Востокцемент». По данным «Коммерсанта» на начало 2026 года, на группу приходилось около 5,7% всего российского выпуска цемента, при этом она фактически являлась единственным крупным производителем на Дальнем Востоке. Федеральная антимонопольная служба ранее называла группу крупнейшим производителем цемента в ДФО и указывала на ее доминирующее положение на региональном рынке.