Исследовательская группа Nielsen/GfK продала российские активы. Одним из покупателей стал гендиректор «ГФК-Русь» Алексей Дорофеев

Международная группа Nielsen/GfK закрыла сделку по продаже свои российских активов, а именно двух компаний, которые занимались анализом потребительского рынка и поведения покупателей, — это ООО «ГФК-Русь» (с 2025 года работает под брендом ICMR) и «Нильсен». Как сообщает РБК, новыми владельцами активов стали венчурный инвестор Константин Леонович и гендиректор «ГФК-Русь» Алексей Дорофеев.

60% ООО «ГФК-Русь» купила компания Леоновича, оставшиеся 40% — компания, принадлежащая генеральному директору «ГФК-Русь» Алексею Дорофееву. Кроме того, компания Леоновича ООО «Конверсия» приобрела российский актив компании Nielsen — ООО «Эй Си Нильсен». Эту фирму также возглавит Дорофеев. Сумма сделки не раскрывается.

В ICMR сообщили, что обе компании продолжат работать в той же сфере: исследования потребительского рынка, аудит розничной торговли, мониторинг и анализ поведения покупателей.

GfK работала в России с 1991 года. Алексей Дорофеев возглавил российское подразделение компании в октябре 2019 года. Nielsen работала на российском рынке с 1994 года. В 2019-м было создано российское юрлицо — ООО «Нильсен Дэйта Фэктори».

Леоновичу принадлежат коммуникационные агентства «Ключ» и SALO, исследовательская компания Vox Populi, нейролаборатория Neurollab, вендор компьютерного зрения L-Labs. Кроме того, он управляющий партнер платформы по управлению обезличенными пользовательскими данными в интернете «Амбердата», которая принадлежит Национальной медиа группе (НМГ). «Амбердата» считается одним из официальных операторов рекламных данных (ОРД), через которые информация о всей рекламе в интернете должна передаваться в Роскомнадзор.