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Глава ЦИК РФ Памфилова получила от государства квартиру за 200 млн рублей и оформила ее на внучку — ФБК

The Insider
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова бесплатно получила от государства квартиру площадью 237 м² в центре Москвы, после чего недвижимость оформили на ее 24-летнюю внучку Ирину Кезину, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Фонд борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией

В доме 42 квартиры, он находится под постоянной охраной ФСО. Недвижимость там в разные годы получали и приватизировали высокопоставленные чиновники и их родственники. Среди них семьи мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего генпрокурора Юрия Чайки, бывшего главы администрации президента Сергея Иванова и экс-главы РЖД Владимира Якунина, а также главы Сбербанка Германа Грефа и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

ФБК считает передачу квартиры связанной с работой Памфиловой во главе ЦИК и действиями комиссии на выборах. При этом в опубликованном расследовании не указано, какое именно государственное ведомство передало квартиру и на каком основании. На момент публикации Памфилова и ЦИК публично не комментировали сведения ФБК.

В том же доме ранее получил квартиру другой председатель Центризбиркома. В 2016-м «Новая газета» писала, что, помимо прочих, действующий в том году посол России в Латвии Александр Вешняков в июле 2003 года, когда возглавлял ЦИК, приватизировал трехкомнатную квартиру на Рочдельской площадью 138,7 м². Ее стоимость издание тогда оценивало примерно в 69,4 млн рублей.

Это не первый случай, когда дорогостоящая недвижимость оказывается у родственников членов Центризбиркома. В 2019 году The Insider писал о расследовании ФБК, согласно которому четырехлетний внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур стал владельцем квартиры площадью 274 м² стоимостью около 500 млн рублей. Позднее квартиру продали.

The Insider также рассказывал, как элитная квартира, выделенная Управделами президента, оказалась у Елены Шмелёвой. Сначала жилье бесплатно оформили на ее сына, а спустя год он подарил его матери. Стоимость квартиры оценивается примерно в 100 млн рублей.

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Публикация:«Глава ЦИК РФ Памфилова получила от государства квартиру за 200 млн рублей и оформила ее на внучку — ФБК»

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