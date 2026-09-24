В доме 42 квартиры, он находится под постоянной охраной ФСО. Недвижимость там в разные годы получали и приватизировали высокопоставленные чиновники и их родственники. Среди них семьи мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего генпрокурора Юрия Чайки, бывшего главы администрации президента Сергея Иванова и экс-главы РЖД Владимира Якунина, а также главы Сбербанка Германа Грефа и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

ФБК считает передачу квартиры связанной с работой Памфиловой во главе ЦИК и действиями комиссии на выборах. При этом в опубликованном расследовании не указано, какое именно государственное ведомство передало квартиру и на каком основании. На момент публикации Памфилова и ЦИК публично не комментировали сведения ФБК.

В том же доме ранее получил квартиру другой председатель Центризбиркома. В 2016-м «Новая газета» писала, что, помимо прочих, действующий в том году посол России в Латвии Александр Вешняков в июле 2003 года, когда возглавлял ЦИК, приватизировал трехкомнатную квартиру на Рочдельской площадью 138,7 м². Ее стоимость издание тогда оценивало примерно в 69,4 млн рублей.

Это не первый случай, когда дорогостоящая недвижимость оказывается у родственников членов Центризбиркома. В 2019 году The Insider писал о расследовании ФБК, согласно которому четырехлетний внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур стал владельцем квартиры площадью 274 м² стоимостью около 500 млн рублей. Позднее квартиру продали.

The Insider также рассказывал, как элитная квартира, выделенная Управделами президента, оказалась у Елены Шмелёвой. Сначала жилье бесплатно оформили на ее сына, а спустя год он подарил его матери. Стоимость квартиры оценивается примерно в 100 млн рублей.