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Минфин предложил обложить покупки на зарубежных маркетплейсах НДС 22% и ввести таможенный сбор на все посылки из-за границы

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также законопроекты об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку и о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В числе прочего предлагается:

  • установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли; уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки;
  • ввести таможенный сбор на посылки с товарами для личного потребления из-за границы в размере 100 рублей за посылку стоимостью до €200.

Спор о размере НДС на покупки на зарубежных маркетплейсах продолжается более года, отмечает «Интерфакс». Ранее Минфин предлагал ввести НДС на этот вид торговли поэтапно: 7% с 2027 года, 14% с 2028 года, 22% с 2029-го. Минпромторг настаивал, что нужно сразу ввести максимальную ставку (22%), чтобы уравнять условия для маркетплейсов и обычных магазинов.

В настоящее время посылки для физлиц стоимостью до €200, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пошлинами не облагаются. Сверх этого порога уплачивается 15-процентная пошлина. По решению правительств стран союза, с 1 января 2027 года пошлина должна снизиться до 5% с учетом того, что государства на национальном уровне будут взимать НДС с трансграничных покупок.

Приоритет бюджета — война

Согласно заявлению Минфина, стратегический приоритет бюджета — финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников войны и их семей. «Запланированные ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей».

Финансирование нацпроектов «Станки» и «Беспилотные авиационные системы» будет увеличено и за три года составит 135,7 млрд рублей и 103,3 млрд рублей соответственно.

В каждом из трех лет (2027, 2028, 2029) дефицит федерального бюджета планируется на уровне около 2% ВВП. Базовую цену нефти для бюджетного планирования с 2027 года предлагается установить на уровне $50 за баррель.

Налог на «пассивный» доход

Минфин предлагает включить в основную налоговую базу НДФЛ со ставками 13–22% «пассивные» доходы: дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, продажи имущества, страховых договоров и дарения. Сейчас часть этих «пассивных» доходов облагается по ставкам 13–15%. При новой системе ставка будет зависеть от общего размера дохода, а не от его источника.

Нововведения не затронут не облагаемый налогом доход по вкладам до 1 млн рублей, а также доходы участников войны. По оценке Минфина, новые правила коснутся примерно 6% населения (около 4 млн человек).

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Публикация:«Минфин предложил обложить покупки на зарубежных маркетплейсах НДС 22% и ввести таможенный сбор на все посылки из-за границы»

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