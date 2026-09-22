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Не менее 16 высокопоставленных российских чиновников погибли на войне. В более широкой выборке представителей власти погибших уже минимум 51

The Insider
Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев, погибший на войне с Украиной. Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев, погибший на войне с Украиной. Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

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Не менее 16 бывших и действующих руководителей региональной и муниципальной исполнительной власти России погибли после того, как отправились на войну против Украины, подсчитал The Insider по открытым источникам. Речь идет о чиновниках уровня от заместителя главы муниципального района или городского округа до вице-губернатора. Десять из 16 до отправки на войну были осуждены или проходили по уголовным делам, в основном связанным со взятками и злоупотреблением полномочиями.

Последним известным случаем стала гибель бывшего мэра Белгорода и заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. О его смерти 22 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников из окружения бывшего чиновника. По словам одного из них, Полежаев служил в штурмовом отряде и погиб при ракетном обстреле в Харьковской области.

Полежаев возглавлял Белгород с 2015 по 2019 год, после чего стал заместителем губернатора. В 2023 году его задержали по делу о получении взятки: следствие утверждало, что строительная компания передала ему Porsche Panamera и Range Rover общей стоимостью около 18 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов. В августе 2024 года суд приговорил Полежаева к пяти годам колонии, после чего тот заключил контракт с Минобороны.

При этом в апреле 2025-го The Insider писал со ссылкой на белгородское издание «Пепел», что Полежаев якобы лишь числился в резервном подразделении БАРС и фактически оставался дома.

Кто еще погиб

Из 16 найденных The Insider случаев трое относятся к чиновникам, занимавшим должности уровня заместителя губернатора. Действующий на тот момент вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в начале 2025 года в Курской области. Он курировал внутреннюю политику региона и одновременно командовал добровольческим отрядом «Тигр». Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин, отвечавший в правительстве региона за безопасность, после отставки добровольно отправился на войну и погиб в 2026 году. Третий — Полежаев.

Среди руководителей городского уровня The Insider нашел еще трех погибших. Бывший первый заместитель главы Югорска Дмитрий Крылов заключил контракт с Минобороны, возглавил штурмовой взвод и погиб в боях за Авдеевку в феврале 2024 года. Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев отправился на войну после ареста по делу о взятке в 10 млн рублей и погиб в мае 2025 года. Бывший заместитель главы Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, приговоренный к десяти годам колонии за взятки, также заключил контракт и погиб. О его смерти стало известно только в сентябре 2026 года.

Еще десять случаев приходятся на глав и заместителей глав районов и городских округов. Бывший глава Мантурово Игорь Устюжанин погиб, отправившись на войну после приговора к 8,5 года колонии за коррупцию. Экс-глава Кетовского района Курганской области Александр Носков ушел на войну из колонии, где отбывал шестилетний срок за злоупотребление полномочиями, и погиб в феврале 2024 года. Бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий, также погиб после отправки на фронт.

Бывший первый заместитель и временно исполнявший обязанности главы Корткеросского района Коми Александр Артеев, получивший 11 лет колонии за взятку, растрату и злоупотребление полномочиями, погиб в июне 2024 года. Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев, осужденный на три года за превышение полномочий, заключил контракт с Минобороны в декабре 2024 года и впоследствии погиб. Бывший глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов был признан погибшим летом 2026 года. До войны его приговорили к семи годам колонии за взятку, мошенничество и растрату, в том числе 100 тысяч рублей, собранных на нужды мобилизованных.

Глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук в марте 2025 года сложил полномочия, добровольно заключил контракт и вступил в отряд БАРС-8 «Хабаровск». В августе того же года он погиб при выполнении боевого задания. Заместитель главы Учалинского района Башкортостана Айдар Загиров также служил по контракту и погиб во время выполнения боевой задачи. Бывший заместитель главы Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков заключил контракт весной 2025 года, спустя несколько месяцев пропал без вести, а в марте 2026 года власти подтвердили его гибель.

Бывший заместитель главы Тугулымского городского округа Свердловской области Сергей Уткин, приговоренный к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, заключил контракт, находясь в заключении, и погиб на войне.

Десять из 16 — фигуранты уголовных дел

У десяти из 16 чиновников из выборки The Insider отправке на войну предшествовало уголовное преследование. Девять — ПолежаевГавриловУстюжанинНосковСветличныйАртеевАфанасьевСытов и Уткин — были осуждены. Репринцев на момент заключения контракта находился под следствием по делу о взятке. Это почти две трети — 62,5% — найденных The Insider случаев.

The Insider еще в 2024 году писал, что война стала способом выйти из заключения или приостановить уголовное преследование для ряда бывших чиновников. Тогда среди отправившихся на фронт были бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, экс-заместитель главы Хакасии Сергей Новиков и другие осужденные чиновники. Далеко не все они погибли: часть после службы вернулась в Россию.

В подсчет не включен, бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов. Весной 2026 года появились сообщения о его гибели, однако «Коммерсантъ» выяснил, что официально Власов числится пропавшим без вести, а его тело не обнаружено.

The Insider также не учитывал в этой выборке депутатов, судей, силовиков, членов избирательных комиссий, руководителей отдельных отделов администраций и чиновников, погибших от обстрелов или мин при исполнении гражданских обязанностей. В расчет вошли только действующие или бывшие руководители исполнительной власти уровня не ниже заместителя главы муниципального района или городского округа, которые поступили на военную службу или в добровольческие формирования.

В более широкой категории — уже как минимум 51 погибший

Если учитывать не только высокопоставленных чиновников исполнительной власти, число значительно больше. В феврале 2025 года «Радио Свобода» насчитало как минимум 32 погибших представителя российской власти. Вместе с чиновниками в эту категорию вошли депутаты, сотрудники избирательных комиссий и федеральный судья.

В июне 2026 года «Медуза» обнаружила в открытых источниках сообщения еще как минимум о 16 погибших после публикации издания «Север.Реалии», увеличив минимальную оценку до 48 человек. После выхода исследования публично стало известно еще как минимум о трех смертях: Александра Сытова в июле, Дмитрия Гаврилова в сентябре и Константина Полежаева 22 сентября. Если использовать более широкую методику подсчета погибших «представителей власти», нижняя граница сейчас составляет не менее 51 человека, подсчитал The Insider.

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Публикация:«Не менее 16 высокопоставленных российских чиновников погибли на войне. В более широкой выборке представителей власти погибших уже минимум 51»

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