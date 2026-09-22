Не менее 16 высокопоставленных российских чиновников погибли на войне. В более широкой выборке представителей власти погибших уже минимум 51

Не менее 16 бывших и действующих руководителей региональной и муниципальной исполнительной власти России погибли после того, как отправились на войну против Украины, подсчитал The Insider по открытым источникам. Речь идет о чиновниках уровня от заместителя главы муниципального района или городского округа до вице-губернатора. Десять из 16 до отправки на войну были осуждены или проходили по уголовным делам, в основном связанным со взятками и злоупотреблением полномочиями.

Последним известным случаем стала гибель бывшего мэра Белгорода и заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. О его смерти 22 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников из окружения бывшего чиновника. По словам одного из них, Полежаев служил в штурмовом отряде и погиб при ракетном обстреле в Харьковской области.

Полежаев возглавлял Белгород с 2015 по 2019 год, после чего стал заместителем губернатора. В 2023 году его задержали по делу о получении взятки: следствие утверждало, что строительная компания передала ему Porsche Panamera и Range Rover общей стоимостью около 18 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов. В августе 2024 года суд приговорил Полежаева к пяти годам колонии, после чего тот заключил контракт с Минобороны.

При этом в апреле 2025-го The Insider писал со ссылкой на белгородское издание «Пепел», что Полежаев якобы лишь числился в резервном подразделении БАРС и фактически оставался дома.