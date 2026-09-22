В России выпустили первую отечественную вакцину от ВПЧ

В конце сентября российские медицинские учреждения получат первую партию «Цегардекса» — это первая отечественная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). Как сообщает Фонд развития промышленности (ФРП), до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз.

Компания «Нанолек» начала производство препарата в конце 2025 года в Кировской области. Согласно планам, в 2027 году производственная мощность должна превысить 3 млн доз вакцины в год. «Это позволит как полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, так и вывести препарат на международный рынок», — говорится в сообщении ФРП.

Согласно представленным данным, общий объем инвестиций в создание производства полного цикла составит 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн рублей предоставлены федеральным Фондом развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе.

Заявки на поставку уже поступили от заказчиков из Магаданской, Кировской, Калининградской, Мурманской и Московской областей, Красноярского края и других регионов России. Интерес к препарату также проявляют крупные частные клиники. Кроме того, в первой половине 2026 года досье «Цегардекса» было подано для регистрации препарата в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

«Цегардекс» зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Как утверждает производитель, препарат защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18. Вакцина от ВПЧ снижает риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. В России РШМ занимает второе место в списке самых распространенных онкологических заболеваний у женщин 14–45 лет и первое место среди причин смертности от онкологии у женщин до 44 лет.

В январе сообщалось, что анализ на выявление ВПЧ стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС.