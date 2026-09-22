Из более чем 200 кандидатов «Умного голосования» ФБК и Каца в своем округе победил только один — подсчет The Insider

Из 206 кандидатов, которых команда Юлии Навальной и Максим Кац совместно рекомендовали в рамках «Умного голосования» на выборах в Госдуму, свой одномандатный округ выиграл только один — депутат от КПРФ Олег Смолин. The Insider сопоставил полный список рекомендаций с предварительными результатами голосования во всех соответствующих округах.

В середине сентября ФБК опубликовал список, подготовленный совместно командой Юлии Навальной и Максимом Кацем. Организаторы называли целью «Умного голосования» объединение голосов против «Единой России» вокруг кандидатов, у которых больше всего шансов ее победить. В опубликованном списке значатся 206 конкретных кандидатов. Еще в восьми округах авторы указали, что не смогли определить, за кого лучше голосовать.

Как свидетельствуют данные ЦИК, актуальные на момент публикации этого текста, единственным победителем из списка оказался Олег Смолин от КПРФ. Он баллотировался в Москаленском округе № 142 в Омской области. После обработки 100% протоколов он получил 32,31% голосов. Кандидат от «Единой России» Андрей Бондаренко набрал 31,87%. Разрыв составил 0,44 процентного пункта.

В ряде округов рекомендованные ФБК и Кацем кандидаты проиграли другим представителям парламентской оппозиции. Так, в Коркинском округе № 190 в Челябинской области «Умное голосование» рекомендовало Полину Крепак от «Новых людей», однако округ выиграл Валерий Гартунг от «Справедливой России». В Тольяттинском округе № 160 был рекомендован Владимир Мотрюков от «Новых людей», а победил коммунист Леонид Калашников. В Братском округе № 98 рекомендацию получила Татьяна Башкатова от «Новых людей», тогда как первое место занял Олег Новицкий от КПРФ.

При этом сами результаты голосования не позволяют определить, какую роль рекомендация «Умного голосования» сыграла в победе Смолина. РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писал, что Москаленский округ входил в число четырех округов, определенных под возможную победу КПРФ. Все четыре в итоге выиграли коммунисты — Сергей Казанков, Олег Новицкий, Олег Смолин и Леонид Калашников.

«Ведомости» также отмечают, что из пяти победивших кандидатов КПРФ только Ирина Иванова в Петербурге выиграла округ, который не был согласован с «Единой Россией».

Всего, по официальным предварительным итогам, «Единая Россия» выиграла 209 одномандатных округов. Еще пять округов получили кандидаты КПРФ, четыре — «Справедливой России», два — ЛДПР, один — «Родины», четыре — самовыдвиженцы.

Окончательные итоги выборов ЦИК планирует подвести 25 сентября. Подсчет The Insider касается только результатов в одномандатных округах и не учитывает получение мандатов по партийным спискам.