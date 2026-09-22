На Чукотке погибших на войне предпринимателей обязали вернуть неиспользованные бизнес-гранты

Власти Чукотки установили порядок обращения с бизнес-грантами предпринимателей, погибших на войне против Украины. Согласно приказу регионального Департамента экономики и инвестиций, уже потраченные на бизнес средства после смерти получателя возвращать не нужно, однако «неиспользованные средства гранта подлежат возврату в окружной бюджет». Кто именно должен вернуть деньги после гибели предпринимателя, в документе не уточняется.

Новые правила содержатся в приказе Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа от 18 сентября 2026 года № 5, который обнаружил The Insider. Документ касается участвующих в войне получателей региональных грантов на создание собственного дела. К ним отнесены мобилизованные, контрактники Вооруженных сил и других воинских формирований, а также участники добровольческих формирований. Правила распространяются как на индивидуальных предпринимателей, так и на руководителей юридических лиц — получателей поддержки.

Что происходит с деньгами после гибели предпринимателя

Случаю смерти получателя гранта чиновники посвятили отдельный раздел под названием «Особенности в случае гибели (смерти) получателя поддержки».

Если предприниматель погиб во время участия в войне, Департамент в одностороннем порядке расторгает соглашение о предоставлении гранта без каких-либо штрафов. Деньги, которые к этому моменту были потрачены на предусмотренные проектом цели и расходы по которым подтверждены документами, возвращать не требуется.

При этом в следующем положении приказа говорится:

«Неиспользованные средства гранта подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством».

Однако в самом порядке не указано, на кого именно после смерти получателя возлагается обязанность вернуть остаток гранта, например, в случае отсутствия наследников. Для принятия решения о расторжении соглашения Департамент должен самостоятельно запросить сведения о смерти предпринимателя и подтверждение того, что на момент гибели тот участвовал в войне.

Проект погибшего можно передать наследнику

Отдельно власти предусмотрели возможность продолжить бизнес погибшего. Если наследником индивидуального предпринимателя становится другое физическое лицо, которое само имеет статус ИП и соответствует критериям программы господдержки, оно может принять на себя права и обязанности по грантовому соглашению.

В этом случае наследнику разрешается закончить проект на прежних условиях. Штрафы за просрочку, возникшую за время участия первоначального получателя в войне и последующего оформления наследства, применять не будут. При этом документ не устанавливает, что именно наследник во всех случаях обязан возвращать неиспользованный остаток гранта, если проект продолжать не будет.

Ушедшим на войну разрешили закрыть бизнес-проект без возврата потраченной субсидии

Приказ касается не только погибших. Предприниматель, отправившийся на войну, может сам отказаться от дальнейшей реализации проекта и расторгнуть соглашение без штрафов и пеней. Уже потраченные по целевому назначению средства гранта в этом случае также возвращать не требуется. Неиспользованный остаток он должен перечислить обратно в окружной бюджет в течение 30 календарных дней.

Другой вариант — поставить бизнес-проект на паузу. Отсрочка предоставляется на период участия в войне — первоначально не более чем на 24 месяца, однако при необходимости ее можно продлить. На это время предпринимателя освобождают от отчетности по достижению показателей проекта и ответственности за нарушение сроков. После возвращения он должен возобновить реализацию проекта и выполнить предусмотренные грантовым соглашением обязательства.