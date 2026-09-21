Суды в РФ стали учитывать занятия по ОБЖ и школьные характеристики при отказах в альтернативной службе — The Insider

Российские призывные комиссии и суды учитывают оценки по ОБЖ, участие в учебных сборах и другие сведения о школьной военной подготовке при решении о замене службы в армии на альтернативную гражданскую. The Insider обнаружил судебное решение, в котором одним из аргументов против призывника стала отличная оценка по ОБЖ. Юрист Артём Клыга также изучил свежие дела из семи регионов, где в материалах фигурируют сборка автомата, стрельба в тире и школьные характеристики.

В апреле 2025 года Армавирский городской суд Краснодарского края рассматривал жалобу молодого человека, которому призывная комиссия отказала в АГС. Он ссылался на религиозные и пацифистские убеждения и предоставил справки из религиозной организации и характеристику с места учебы.

В мотивировке отказа военкомат среди прочего сослался на его школьную успеваемость: в приложении к аттестату у призывника стояли оценки «отлично» по физкультуре и ОБЖ. Комиссия использовала это вместе с данными психологического обследования как аргумент против его утверждения о неспособности применять насилие. Армавирский городской суд признал отказ законным.

Еще в одном деле, рассмотренном Сургутским районным судом в декабре 2025 года, в материалах оказалась школьная характеристика с противоположным содержанием. В ней было указано, что призывник придерживается пацифистских убеждений и на занятиях по ОБЖ не участвовал «в сборе и разборе автомата». Однако суд счел представленные доказательства недостаточными и также оставил отказ в АГС в силе.

Таким образом, сведения о том, как школьник относился к занятиям по ОБЖ и военной подготовке, уже непосредственно попадают в материалы споров об АГС.

21 сентября глава юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артём Клыга сообщил, что изучил более свежие решения судов из Хабаровска, Перми, Архангельска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодарского и Алтайского краев. По его данным, суды и призывные комиссии использовали в качестве аргументов высокие оценки по ОБЖ и ОБЗР, в том числе по теме «Призыв на военную службу», участие в учебных сборах после десятого класса, сборку и разборку макета АК-74 и стрельбу в лазерном тире.

Клыга также обнаружил в характеристиках из школ и колледжей формулировку «устойчивых пацифистских убеждений не проявлял». В одном из изученных им дел социальный педагог сообщила суду, что преподаватель ОБЖ собирал информацию о будущих призывниках и «поднял бы вопрос», если бы у ученика проявлялись религиозные убеждения.

Такие характеристики имеют юридическое значение при рассмотрении заявлений на АГС. Закон требует прилагать к заявлению автобиографию и характеристику с места работы или учебы. Призывная комиссия вправе отказать в замене военной службы, если «характеризующие документы и другие данные» не соответствуют утверждению человека о том, что армейская служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Это прямо предусмотрено статьей 12 закона об альтернативной гражданской службе.

При этом само участие в школьной военной подготовке обязательно в рамках образовательной программы. С 1 сентября 2026 года Минпросвещения разделило ОБЗР на два курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». На НВП выделено по 34 часа на уровнях основного и среднего общего образования. В программу входят подготовка к военной службе, общевоинские уставы, воинская дисциплина и строевая подготовка.

В то же время Конституционный суд еще в 2016 году указывал, что прохождение такой подготовки в школе само по себе не является военной службой. Одновременно действовавшие правила предусматривали возможность отказаться по религиозным мотивам от стрельб и изучения стрелкового оружия по письменному заявлению родителей или законных представителей.

Закон также прямо устанавливает, что человек не обязан сообщать о своем отношении к религии. Это закреплено в статье 3 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Право на замену военной службы альтернативной гражданской закреплено в Конституции: воспользоваться им можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина. При этом российские суды исходят из того, что самого заявления о пацифистских взглядах недостаточно: призывник должен обосновать наличие устойчивых убеждений и подтвердить их документами или другими доказательствами.