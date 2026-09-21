Глава Башкортостана обвинил председателя Верховного суда республики, экс-мэра Уфы и бывшего прокурора в сборе компромата на него

Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился в Следственный комитет после показаний Марата Самойлова — адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Хабиров утверждает, что в республике действует группа, в которую входят люди из судебной системы, прокуратуры и окружения экс-мэра. В показаниях Самойлова фигурируют председатель Верховного суда Башкортостана Раиль Шайдуллин, бывший прокурор республики Игорь Пантюшин, Ратмир Мавлиев и его отец Рафил Мавлиев. По словам Хабирова, участники группы могли противодействовать расследованию дела бывшего мэра и собирать информацию о самом главе региона. Хабиров сообщил, что попросил СК провести проверку.

Основанием для заявления стали показания Самойлова и переписка, обнаруженная в его телефоне. На совещании правительства 21 сентября Хабиров зачитал фрагменты протокола допроса адвоката. В сообщениях от 9 и 13 сентября, как утверждается, содержалось поручение собрать сведения о расходах правительства Башкортостана и самого Хабирова: его встречах, перелетах на вертолетах, мероприятиях, питании, пиаре и подарках гостям. В переписке фигурировали Студент, Товарищ и Абзы. Самойлов, согласно зачитанному протоколу, утверждает, что Студентом называли Мавлиева, а Товарищем и Абзы — Шайдуллина.

По версии Самойлова, 9 сентября он получил через адвоката Ренату Гарееву поручение, исходившее якобы от Шайдуллина, передать Мавлиеву задачу собрать компрометирующие сведения на Хабирова. Глава региона расценил происходящее как возможное вмешательство в его частную жизнь и попросил признать его потерпевшим:

«Эти материалы дают мне основания предполагать, что чей-то, подчеркиваю, грязный, сопливый нос, в данном случае вот этого Абзы, дал поручение собирать в отношении меня информацию. Статья 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Там штрафы и сроки до трех лет, а если это организованной группой — лишение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности».

Самойлов в своих показаниях описал широкую группу, которая, по его версии, с конца апреля пыталась противодействовать расследованию дела Мавлиева. Помимо бывшего мэра, Шайдуллина и Пантюшина, он назвал Рафила Мавлиева, адвоката Ренату Гарееву, бывшего чиновника мэрии Дениса Арслангареева и других людей. Среди направлений их предполагаемой работы он перечислил формирование позитивного образа Мавлиева в СМИ, дискредитацию следствия, поиск компромата на сотрудников СК, воздействие на суд и слежку за следователями, свидетелями и другими участниками дела. Эти сведения основаны на показаниях самого Самойлова и пока не подтверждены судебным решением.

Самойлова задержали 16 сентября по подозрению во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или дознавателя. Раньше он сам работал в Следственном комитете Башкортостана. В частности, в 2017 году Самойлов расследовал дело о возможных нарушениях при расселении аварийного жилья в Уфе: следствие оценивало ущерб бюджетам от предполагаемых преференций городским застройщикам примерно в 1,6 млрд рублей.

От «Уфа расцветала» до открытого конфликта

Нынешнее противостояние выросло из уголовного дела против Ратмира Мавлиева. Его задержали 28 апреля. Первоначально следствие обвинило мэра в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Один из эпизодов связан с участком санатория «Радуга»: по версии СК, Мавлиев потребовал от представителя строительной компании выкупить землю примерно за 13 млн рублей и впоследствии оформить ее в его интересах. Сам Мавлиев вину отрицает. Его защита с самого начала называла дело результатом оговора со стороны «недобросовестных застройщиков», с которыми мэрия судилась из-за земельных сделок. Стоимость оспаривавшихся городом сделок оценивалась более чем в 21 млрд рублей.

Позднее дело расширилось. Мавлиеву также вменили получение 10 млн рублей от представителя строительной компании и организацию сбора денег с рекламных агентств, которые, по версии следствия, были использованы для покупки премиального автомобиля. В августе появился еще один эпизод: следствие заинтересовалось участком, который компания «Альфа-инвест» получила для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Компания выкупила его за 3,2 млн рублей — 25% кадастровой стоимости, после чего площадь участка выросла примерно до 1,3 га, а земля перешла застройщику «Ультрасити» под жилой комплекс «Нео-сити». Следствие оценило ущерб бюджету в 170 млн рублей. Мавлиев все обвинения отвергает.

При этом после задержания мэра Хабиров первоначально публично его поддерживал. 4 мая глава Башкортостана говорил, что Мавлиев «очень много сделал для развития Уфы» и что в годы его работы город «расцветал». Хабиров тогда подчеркивал, что до решения суда Мавлиев остается главой города.

Через два дня Верховный суд Башкортостана заменил Мавлиеву содержание в СИЗО домашним арестом, несмотря на возражения следствия. В июле тот же суд смягчил меру до запрета определенных действий, а в августе восстановил Мавлиева в должности мэра после его увольнения из-за прекращения допуска к гостайне. К этому моменту позиция Хабирова уже изменилась: он назвал восстановление Мавлиева ошибкой и отказался продолжать с ним работу. Четвертый апелляционный суд затем отменил решение о восстановлении.

Татарстанская связь и машины мэрии

Шайдуллин родился в Татарстане и практически всю карьеру до перехода в Башкортостан провел в судебной и прокурорской системе этой республики: работал в прокуратуре Татарстана, был судьей Лаишевского районного суда и Верховного суда Татарстана, заместителем председателя суда в Набережных Челнах и председателем Авиастроительного райсуда Казани. Верховный суд Башкортостана он возглавил в 2023 году.

Сам Мавлиев тоже несколько лет работал в Татарстане: в 2015–2016 годах — в исполкоме Ютазинского района, а затем до 2019 года — советником главы Альметьевского района по инвестиционному развитию. После этого он вернулся в Башкортостан и возглавил Нефтекамск, а в 2022 году — Уфу.

Хабиров в сентябре публично утверждал, что после назначения Шайдуллина в судебную систему Башкортостана пришли около десяти судей из регионов, где тот прежде работал, и обвинял руководство суда в «клановости». При этом он отдельно подчеркивал, что само назначение судей из других регионов является обычной практикой.

Более конкретным оказался скандал с автомобилями уфимской мэрии. Проверка Контрольно-счетной палаты города выявила 136 случаев неправомерного расходования средств на использование муниципального транспорта на сумму более 3,3 млн рублей. По данным проверки, машины использовали в том числе для перевозки судей Верховного суда Башкортостана в Татарстан. Один из автомобилей, Hyundai Staria, город первоначально получил для проекта помощи мобилизованным жителям Уфы. После проверки машины были арестованы в рамках следственных действий.

17 сентября депутаты Курултая собирались направить в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей обращение по поводу работы Шайдуллина. Хабиров тогда сам попросил отложить вопрос и дождаться результатов проверок. Спустя четыре дня он сообщил о показаниях Самойлова и обратился в СК.