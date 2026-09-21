Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.2

EUR

96.67

OIL

100.03

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1839

 

 

 

 

 

Новости

Археологи обнаружили скрытые помещения за гробницей Тутанхамона

The Insider
Гробница KV62. Фото: AFP

Гробница KV62. Фото: AFP

Археологи с помощью комплекса геофизических исследований обнаружили рядом с гробницей Тутанхамона ранее неизвестный комплекс коридоров и камер. Об этом пишет Nature со ссылкой на руководителя исследования Мамдуха эль-Дамати — археолога из Университета Айн-Шамс в Каире и бывшего министра по делам древностей Египта.

Ученые обратились в Высший совет по древностям Египта за разрешением на изучение этих помещений. Если оно будет получено, исследователи пробурят отверстия для запуска минитракторов с камерами для изучения скрытых комнат.

Особый интерес к тому, что скрывается за стенами гробницы KV62 (известной как гробница Тутанхамона), возник после того, как в 2015 году британский египтолог Николас Ривз предположил, что там может находиться гробница Нефертити — «главной» супруги фараона Эхнатона. Согласно версии, которую поддерживают многие египтологи, Нефертити какое-то время правила как фараон в период, предшествовавший воцарению Тутанхамона (который, по одной из версий, был сыном Эхнатона).

Гробница Тутанхамона, построенная в XIV веке до н.э. и обнаруженная археологами в 1922 году, казалась ученым слишком маленькой для царского захоронения, отмечает Nature. Изучив трещины на северной стене погребальной камеры и изменения, внесенные в настенную роспись еще в древности, Ривз предположил, что имеет дело с фальшстеной — мастера в Древнем Египте часто использовали такие конструкции, чтобы скрыть отдельные помещения.

Согласно гипотезе Ривза, изначально KV62 была более обширной. Однако после смерти Тутанхамона, который скончался в юном возрасте около 1323 года до н.э., часть гробницы переделали для царского погребения, а дальние части помещения отгородили.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Археологи обнаружили скрытые помещения за гробницей Тутанхамона»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  3. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  4. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  5. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте