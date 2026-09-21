Археологи обнаружили скрытые помещения за гробницей Тутанхамона

Археологи с помощью комплекса геофизических исследований обнаружили рядом с гробницей Тутанхамона ранее неизвестный комплекс коридоров и камер. Об этом пишет Nature со ссылкой на руководителя исследования Мамдуха эль-Дамати — археолога из Университета Айн-Шамс в Каире и бывшего министра по делам древностей Египта.

Ученые обратились в Высший совет по древностям Египта за разрешением на изучение этих помещений. Если оно будет получено, исследователи пробурят отверстия для запуска минитракторов с камерами для изучения скрытых комнат.

Особый интерес к тому, что скрывается за стенами гробницы KV62 (известной как гробница Тутанхамона), возник после того, как в 2015 году британский египтолог Николас Ривз предположил, что там может находиться гробница Нефертити — «главной» супруги фараона Эхнатона. Согласно версии, которую поддерживают многие египтологи, Нефертити какое-то время правила как фараон в период, предшествовавший воцарению Тутанхамона (который, по одной из версий, был сыном Эхнатона).

Гробница Тутанхамона, построенная в XIV веке до н.э. и обнаруженная археологами в 1922 году, казалась ученым слишком маленькой для царского захоронения, отмечает Nature. Изучив трещины на северной стене погребальной камеры и изменения, внесенные в настенную роспись еще в древности, Ривз предположил, что имеет дело с фальшстеной — мастера в Древнем Египте часто использовали такие конструкции, чтобы скрыть отдельные помещения.

Согласно гипотезе Ривза, изначально KV62 была более обширной. Однако после смерти Тутанхамона, который скончался в юном возрасте около 1323 года до н.э., часть гробницы переделали для царского погребения, а дальние части помещения отгородили.