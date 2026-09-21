ITGLOBAL объявила об уходе с Запада из-за «попрания прав за русские корни». Ее подозревают в краже кода, а владелец — под санкциями за СОРМ

Российская IT-корпорация ITG объявила об уходе из стран НАТО после задержания директора ее нидерландского подразделения и отключения оборудования в дата-центре в Амстердаме. Основатель ITG Дмитрий Гачко заявил о «попрании базовых прав» российского бизнеса на Западе и утверждает, что теперь любой директор с российскими корнями может «автоматически попасть под атаку». При этом еще до нынешнего инцидента нидерландское подразделение ITGLOBAL.COM стало фигурантом судебного разбирательства по претензиям американской ServiceNow о предполагаемой краже программного кода. А сам Гачко в июле попал под санкции ЕС как владелец компании, поставляющей технологии для российской системы слежки СОРМ.
О решении пересмотреть международную стратегию ITG объявила 18 сентября. По версии компании, 15 сентября власти Нидерландов задержали директора ITGLOBAL.COM NL и одновременно принудительно отключили от электроснабжения ее инфраструктуру. ITG утверждает, что более 72 часов ни представители компании, ни привлеченные адвокаты не могли связаться с задержанным. Корпорация обратилась за помощью в посольство России.
Как пишет ComNews, задержанный — Герман Леонтьев, гендиректор зарегистрированной в Амстердаме ITGLOBAL.COM NL B.V. По данным издания, по состоянию на вечер 20 сентября он оставался у правоохранительных органов. Инфраструктура компании находилась в дата-центре Equinix AM2 в Амстердаме.
После этого ITG объявила о выводе инфраструктуры из Нидерландов, а также о плановом уходе из США и Канады. Однако физически оборудование из этих стран никуда не перевозят. В пресс-службе ITG пояснили ComNews, что компания закрывает соглашения с партнерами и предлагает клиентам перенести их данные в другие страны и дата-центры. В Нидерландах данные восстанавливают из резервных копий на новых площадках, не дожидаясь возвращения доступа к отключенному оборудованию. В США и Канаде оборудование пока работает, а перенос данных согласовывается с клиентами; завершить его ITG рассчитывает в течение нескольких месяцев.
«Физически ничего не переезжает, мы просто мигрируем нагрузки», — объяснили в компании. Ключевые инвестиции, технологический стек и команды разработки ITG намерена перенаправить на Ближний Восток, в Азию и Латинскую Америку.
Сам Гачко объясняет происходящее якобы исчезновением правовых гарантий для связанного с Россией бизнеса: «Мы верили и надеялись, что в Европе все по-честному и по закону». Однако в итоге там, по его словам, «работает принцип силы». Действия нидерландских властей он назвал «режимом беспредела».
В отдельном заявлении Гачко связал произошедшее с происхождением и гражданством владельцев бизнеса:
«Глобальный бизнес (включая российский ИТ-сектор) долгие годы „воспитывали“ в парадигме, где Запад — это безопасная территория с идеальными правовыми стандартами. Но горькая реальность поворачивает нас к истории, которая говорит, что в периоды геополитических обострений в Европе базовые права и имущество целых групп людей и бизнесов всегда аннулировались просто по факту их происхождения или гражданства».
Предприниматель заявил, что теперь «любой директор с русскими или нерусскими корнями» из-за сотрудничества с ITG «автоматически попадает под атаку». После случившегося компания, по его словам, приняла «бескомпромиссное решение полностью прекратить оказывать услуги в странах НАТО».
Дело о краже кода
Ранее нидерландское подразделение ITGLOBAL.COM оказалось участником судебного разбирательства с американской ServiceNow из-за предполагаемой кражи программного кода компанией SimpleOne. SimpleOne — российский разработчик программного обеспечения, входящий вместе с ITGLOBAL.COM в корпорацию ITG. Сама ITGLOBAL.COM выступает интегратором продуктов SimpleOne.
О разбирательстве сообщила сама «дочка» ITG — компания SimpleOne. По ее данным, в качестве оснований претензий упоминалось сходство пользовательского интерфейса и названий API-методов SimpleOne с платформой ServiceNow. SimpleOne обвинения отвергает и утверждает, что ее продукт был разработан независимо и использует другой технологический стек.
Разбирательство уже привело к действиям в отношении ITGLOBAL.COM NL. По данным SimpleOne, окружной суд Амстердама разрешил временное изъятие данных компании для сохранения возможных доказательств. С корпоративных устройств и систем ITGLOBAL.COM NL были скопированы данные, в том числе электронная почта и деловая переписка. Позднее суд через назначенного исполнителя запросил у ITGLOBAL.COM NL фрагменты исходного кода SimpleOne. Разработчик утверждает, что узнал об этом в декабре 2025 года и передал запрошенные материалы. ITGLOBAL.COM NL после этого исключила SimpleOne из своего портфеля до окончательного решения суда.
Связано ли задержание Леонтьева 15 сентября с разбирательством по претензиям ServiceNow, неизвестно. Публичных подтверждений такой связи пока нет. The Insider отправил запросы в прокуратуру Нидерландов и в ServiceNow.
Владелец компании участвовал в разработке СОРМ
На фоне заявлений Гачко о «базовых правах» сам предприниматель 13 июля 2026 года попал под санкции Евросоюза в рамках санкционного режима, связанного с нарушениями прав человека в России. В решении Совета ЕС Гачко назван генеральным директором и конечным владельцем VAS Experts. Компания производит, разрабатывает и продает оборудование и программное обеспечение для российской Системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).
СОРМ используется для контроля интернет- и мобильных коммуникаций в России: телефонных звонков, электронной почты, интернет-трафика, сообщений и социальных сетей. Российские операторы связи обязаны устанавливать соответствующее оборудование, а трафик может передаваться на серверы, доступные ФСБ.
Совет ЕС называет VAS Experts одним из ключевых поставщиков СОРМ и указывает, что компания разрабатывает и поставляет оборудование, соответствующее установленным ФСБ требованиям по перехвату коммуникаций. В санкционном обосновании также говорится, что СОРМ использовалась против журналистов, оппозиционеров, организаторов протестов, авторов критических публикаций о российских властях и активистов, выступавших против российского вторжения в Украину. На этом основании ЕС пришел к выводу, что Гачко оказывает материальную поддержку серьезным нарушениям прав человека и репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции.
Сама VAS Experts признала, что основанием для включения компании в санкционный список стало производство решений класса СОРМ, однако заявила, что речь идет о технологиях «законного перехвата и хранения данных», которые позволяют операторам выполнять требования законодательства.
Одновременно Гачко продолжает развивать бизнес в аннексированном Севастополе. Он является основателем технопарка «ИТ ПАРК РУС», который входит в экосистему ITG. В 2024 году именно в Севастополе Гачко объявил об объединении под брендом ITG российского сегмента ITGLOBAL.COM, SimpleOne, vStack и «ИТ ПАРК РУС». Сейчас он планирует построить третью очередь технопарка примерно за 4 млрд рублей и увеличить число работающих там специалистов до 5 тысяч.