ITGLOBAL объявила об уходе с Запада из-за «попрания прав за русские корни». Ее подозревают в краже кода, а владелец — под санкциями за СОРМ

Российская IT-корпорация ITG объявила об уходе из стран НАТО после задержания директора ее нидерландского подразделения и отключения оборудования в дата-центре в Амстердаме. Основатель ITG Дмитрий Гачко заявил о «попрании базовых прав» российского бизнеса на Западе и утверждает, что теперь любой директор с российскими корнями может «автоматически попасть под атаку». При этом еще до нынешнего инцидента нидерландское подразделение ITGLOBAL.COM стало фигурантом судебного разбирательства по претензиям американской ServiceNow о предполагаемой краже программного кода. А сам Гачко в июле попал под санкции ЕС как владелец компании, поставляющей технологии для российской системы слежки СОРМ.

О решении пересмотреть международную стратегию ITG объявила 18 сентября. По версии компании, 15 сентября власти Нидерландов задержали директора ITGLOBAL.COM NL и одновременно принудительно отключили от электроснабжения ее инфраструктуру. ITG утверждает, что более 72 часов ни представители компании, ни привлеченные адвокаты не могли связаться с задержанным. Корпорация обратилась за помощью в посольство России.

Как пишет ComNews, задержанный — Герман Леонтьев, гендиректор зарегистрированной в Амстердаме ITGLOBAL.COM NL B.V. По данным издания, по состоянию на вечер 20 сентября он оставался у правоохранительных органов. Инфраструктура компании находилась в дата-центре Equinix AM2 в Амстердаме.

После этого ITG объявила о выводе инфраструктуры из Нидерландов, а также о плановом уходе из США и Канады. Однако физически оборудование из этих стран никуда не перевозят. В пресс-службе ITG пояснили ComNews, что компания закрывает соглашения с партнерами и предлагает клиентам перенести их данные в другие страны и дата-центры. В Нидерландах данные восстанавливают из резервных копий на новых площадках, не дожидаясь возвращения доступа к отключенному оборудованию. В США и Канаде оборудование пока работает, а перенос данных согласовывается с клиентами; завершить его ITG рассчитывает в течение нескольких месяцев.

«Физически ничего не переезжает, мы просто мигрируем нагрузки», — объяснили в компании. Ключевые инвестиции, технологический стек и команды разработки ITG намерена перенаправить на Ближний Восток, в Азию и Латинскую Америку.

Сам Гачко объясняет происходящее якобы исчезновением правовых гарантий для связанного с Россией бизнеса: «Мы верили и надеялись, что в Европе все по-честному и по закону». Однако в итоге там, по его словам, «работает принцип силы». Действия нидерландских властей он назвал «режимом беспредела».