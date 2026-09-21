Россия разрешила беспошлинно вывезти 6 тысяч тонн масла из оккупированной Запорожской области. Экспортеров определят оккупационные власти

Правительство России разрешило до конца 2026 года беспошлинно вывезти за пределы Евразийского экономического союза до 6 тысяч тонн подсолнечного масла, произведенного на территории оккупированной Запорожской области. Соответствующее постановление № 1190 от 18 сентября, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, обнаружил The Insider.

Для продукции, которая попадет в установленную правительством квоту, ставка вывозной таможенной пошлины составит ноль рублей за тонну. При этом обычная российская пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составляет 14 377,7 рубля за тонну — почти вдвое больше августовской. Таким образом, при использовании всей квоты в 6 тысяч тонн экономия экспортеров по сравнению с сентябрьской ставкой может составить около 86,3 млн рублей. Фактический размер льготы будет зависеть от ставок пошлины в месяцы, когда продукция будет вывезена.

Постановление создает отдельную процедуру для такого экспорта. Квоту между участниками внешнеэкономической деятельности будет распределять назначенный Россией глава Запорожской области или уполномоченный им чиновник не ниже заместителя председателя регионального правительства. Правила распределения должны быть согласованы с Минэкономразвития, Минсельхозом и Минпромторгом России. После получения части квоты экспортеру потребуется разовая лицензия Минпромторга, а ФТС поручено оформлять вывоз на основании таких лицензий.

При этом в самом постановлении не указано, каким предприятиям достанутся 6 тысяч тонн. Форма решения о распределении квоты предусматривает, что власти Запорожской области должны будут указывать название компании, ее ИНН, вид продукции и предоставленный ей объем.

Одним из крупнейших действующих производителей подсолнечного масла на оккупированной части Запорожской области является Мелитопольский маслоэкстракционный завод (ММЭЗ). В российском реестре предприятие зарегистрировано с ИНН 9001005262 и ОГРН 1229000009435, его основной вид деятельности — производство масел и жиров. Учредителями указаны Сергей Желев с долей 60% и Людмила Желева с 40%, генеральным директором — Светлана Черных. В 2024 году выручка российского юрлица составила 571 млн рублей, чистая прибыль — 73 млн рублей.

Сам завод сообщал, что производит и реализует 30–35 тысяч тонн масла в год. Таким образом, новая 6-тысячная квота соответствует примерно пятой части его заявленного годового выпуска. Однако документов, подтверждающих, что именно ММЭЗ получил или получит новую квоту, The Insider пока не обнаружил.

Те же владельцы до и после оккупации

История предприятия отличается от многих случаев перехода украинских активов под российский контроль после оккупации. Сергей и Людмила Желевы были связаны с Мелитопольским маслоэкстракционным заводом задолго до российского вторжения.

Желевы — заметные для довоенного Мелитополя фигуры. Людмила Желева была депутатом Запорожского областного совета от партии «Слуга народа». Сергей Желев в разные годы пытался избраться в Верховную раду и Запорожский облсовет, а в 2018 году был назначен почетным консулом Болгарии с консульским округом, включавшим Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Его назначение подтверждает МИД Болгарии.

В украинском реестре деклараций Сергея Желева указано, что он и его жена владели акциями ЧАО «Мелітопольський олійноекстракційний завод». Там же зафиксированы их вложения в ООО «Мелітопольський олійноекстракційний завод». Согласно актуальным данным украинского реестра, конечными бенефициарами ЧАО по-прежнему указаны Сергей и Людмила Желевы; им принадлежат крупные пакеты акций предприятия.

После оккупации Мелитополя предприятие появилось и в российской юрисдикции. Причем владельцами российского ООО также стали Желевы: Сергей получил 60%, Людмила — 40%.

Обстоятельства этой перерегистрации изучают украинские правоохранительные органы. В постановлении Соломенского районного суда Киева от 3 марта 2026 года приводится версия следствия, согласно которой Сергей Желев вместе с женой и еще одним человеком, взаимодействуя с представителями российских оккупационных администраций, перерегистрировали ряд украинских предприятий в российской налоговой системе.

Среди них следствие прямо называет ООО «Мелітопольський олійноекстракційний завод» и соответствующее ему российское ООО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод» с ОГРН 1229000009435. Уголовное производство расследуется по статье о пособничестве государству-агрессору; приведенные в судебном документе утверждения являются версией украинского следствия.

Из Мелитополя на международный рынок под российским флагом

После оккупации предприятие не ограничилось работой на российский внутренний рынок. В феврале 2024 года Мелитопольский маслоэкстракционный завод появился на международной продовольственной выставке Gulfood в Дубае в составе российской экспозиции.

На фотографиях со стенда были видны название Мелитополя и логотип предприятия (см. заглавное фото новости). По данным украинских СМИ, завод участвовал в объединенном павильоне Made in Russia Российского экспортного центра. LIGA.net также отмечала, что в украинском и российском реестрах владельцами соответствующих предприятий значились Сергей и Людмила Желевы.

Позднее российское юрлицо зарегистрировало торговую марку «Здраволия», под которой сейчас выпускается продукция завода.

Это уже не первая беспошлинная квота

Запорожская область еще до российского вторжения была крупным центром производства подсолнечного масла. В 2021 году предприятия региона произвели около 544 тысяч тонн нерафинированного и еще 61 тысячу тонн рафинированного подсолнечного и сафлорового масла. Таким образом, нынешняя российская беспошлинная квота в 6 тысяч тонн составляет лишь около 1% от довоенного годового производства региона.

Нынешнее решение правительства не первый случай, когда Россия вводит специальный режим для экспорта сельхозпродукции с оккупированных украинских территорий. Власти фактически создали для них отдельный канал экспорта с освобождением от пошлин, которые платят обычные российские экспортеры.

На 2025 год правительство установило отдельные беспошлинные экспортные квоты для четырех оккупированных регионов Украины, которые Москва объявила российскими субъектами. Для Запорожской области они были особенно велики: до 1 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, 25 тысяч тонн подсолнечного масла и 35 тысяч тонн подсолнечного шрота.

Квоты действовали с 1 января по 31 декабря 2025 года. Как и сейчас, право распределять их между экспортерами было передано назначенным Россией региональным властям, а для непосредственного вывоза требовалась разовая лицензия Минпромторга. В марте 2025 года назначенный Россией губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утвердил отдельные правила распределения этих объемов.