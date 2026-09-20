ЦАХАЛ выступил против снятия судимости с солдата, застрелившего раненого палестинца. Президент Израиля снял ее вопреки позиции армии

ЦАХАЛ выступил против досрочного снятия судимости с бывшего военнослужащего Элора Азарии, который в 2016 году в Хевроне застрелил раненого и уже обезвреженного палестинца. Несмотря на позицию армии, президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября решил досрочно удалить запись о судимости Азарии, сообщает The Times of Israel. Решение вступило в силу немедленно, без него запись должна была сохраняться до 2032 года.

Против удовлетворения просьбы Азарии выступили начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, глава Управления кадров армии и военная прокуратура. Как пишет N12, военное руководство указывало, что досрочное удаление записи о судимости — исключительная мера, а Азария в течение 10 лет после приговора «воздерживался от выражения раскаяния и принятия ответственности за свои действия».

Герцог, напротив, сослался на прошедшее с момента преступления время, отбытое Азарией наказание, изменившиеся семейные обстоятельства и трудности с трудоустройством. Канцелярия президента утверждает, что в своей просьбе Азария выразил сожаление в связи с последствиями произошедшего. При этом Герцог отдельно подчеркнул, что его решение не отменяет выводов военного суда и не является пересмотром дела.

Министр обороны Исраэль Кац занимал противоположную армии позицию и рекомендовал Герцогу удовлетворить просьбу Азарии. После решения президента Кац заявил, что государство «не бросает солдат и не оставляет их позади». Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также приветствовал решение и призвал разрешить Азарии вернуться на военную службу, если тот этого захочет, передает Ynet.

Азария служил санитаром в бригаде «Кфир». 24 марта 2016 года двое палестинцев напали с ножами на израильских военнослужащих в Хевроне. Один из нападавших, Абдель Фаттах аш-Шариф, был тяжело ранен и обезврежен. Примерно через 11 минут Азария выстрелил лежавшему на земле аш-Шарифу в голову. Военный суд отверг утверждение Азарии о том, что он опасался спрятанного на теле палестинца взрывного устройства, и в 2017 году признал военнослужащего виновным в причинении смерти. Приговор составил 18 месяцев заключения. Позднее начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок до 14 месяцев, а фактически Азария провел в заключении 9 месяцев.