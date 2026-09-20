Силовики сорвали концерт Madk1d в Москве из-за якобы слишком большого числа зрителей. Несколько человек задержано

Позже организаторы написали, что Madk1d «уехал домой, так и не выступив», а сами они узнали об отмене одновременно с посетителями. Вскоре публикацию удалили.

Сам Madk1d, настоящее имя которого Марк Серков, сообщил, что выступление отменяется по независящим от него причинам. По его словам, днем он приезжал в клуб на саундчек. Рэпер пообещал вскоре объявить о концертах на более крупных площадках.

По версии правоохранителей, которую привел «Пятый канал», на бесплатный концерт пришли около трех тысяч человек вместо ожидаемых 150. Собравшиеся, как утверждают силовики, перекрыли улицу и проезжую часть. Полиция через громкоговорители объявляла об отмене концерта и просила людей разойтись. Независимого подтверждения оценки в три тысячи человек нет.

В актуальном справочнике московских концертных площадок ИМИ для «Места Места» указана вместимость 400–450 человек. Там же отмечается, что у пространства есть собственная концертная база. Если оценка силовиков в три тысячи пришедших верна, число желающих попасть на концерт примерно в 6–7 раз превышало вместимость клуба по данным ИМИ.

Организаторы заранее рекламировали концерт рэпера как бесплатное мероприятие. По данным ИМИ, заведение открылось на месте прекратившего работу бара «Лахесис» и принадлежит команде клуба «Клуб» и рюмочной «Зинзивер». На вечер 20 сентября в клубе по-прежнему анонсировано еще одно бесплатное выступление — группы Ink Street 101.

Madk1d — 24-летний рэпер из Томска. Известность он получил после выхода в 2025 году альбома sexyswag. В 2026 году Серков вошел в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». По данным издания, у артиста более трех миллионов слушателей в месяц на «Яндекс Музыке».

Рейды силовиков на концертах российских рэп-исполнителей происходили и раньше. В ноябре 2024 года The Insider писал о сорванном полицией концерте Mayot в Петербурге. В апреле 2023 года силовики прервали концерт Scally Milano в «Гигант Холле».