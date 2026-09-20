Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.2

EUR

96.67

OIL

103.37

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

260

 

 

 

 

 

Новости

Силовики сорвали концерт Madk1d в Москве из-за якобы слишком большого числа зрителей. Несколько человек задержано

The Insider
SHÜM / Telegram

SHÜM / Telegram

Бесплатный концерт рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место» не состоялся после приезда полиции и Росгвардии накануне вечером, 19 сентября. По словам посетителей, около десяти человек задержали. Правоохранители объяснили отмену выступления наплывом примерно трех тысяч человек и утверждали, что площадка рассчитана всего на 150 посетителей. При этом профильный Институт музыкальных инициатив указывает значительно большую вместимость клуба — 400–450 человек.

«Осторожно, новости» / Telegram

«Осторожно, новости» / Telegram

Сотрудники полиции приехали к «Месту Месту» незадолго до выступления, которое должно было начаться в 23:59. Клуб оцепили, рядом появились автозаки. Корреспондентка «Осторожно, новости» сообщила, что посетителей вывели из заведения. По словам очевидцев, около десяти человек посадили в автозак и увезли. Одна из задержанных написала друзьям, что сотрудники полиции применили к ней силу. Официальных данных о числе задержанных и составленных на них протоколах пока нет.

Telegramhttps://t.me/ostorozhno_novosti/55014

Организатор мероприятия SHÜM еще до запланированного выступления сообщил, что полиция заблокировала мероприятие и посетителей перестали пускать внутрь.

Telegramhttps://t.me/shumim_media/3969

Позже организаторы написали, что Madk1d «уехал домой, так и не выступив», а сами они узнали об отмене одновременно с посетителями. Вскоре публикацию удалили.

Сам Madk1d, настоящее имя которого Марк Серков, сообщил, что выступление отменяется по независящим от него причинам. По его словам, днем он приезжал в клуб на саундчек. Рэпер пообещал вскоре объявить о концертах на более крупных площадках.

По версии правоохранителей, которую привел «Пятый канал», на бесплатный концерт пришли около трех тысяч человек вместо ожидаемых 150. Собравшиеся, как утверждают силовики, перекрыли улицу и проезжую часть. Полиция через громкоговорители объявляла об отмене концерта и просила людей разойтись. Независимого подтверждения оценки в три тысячи человек нет.

В актуальном справочнике московских концертных площадок ИМИ для «Места Места» указана вместимость 400–450 человек. Там же отмечается, что у пространства есть собственная концертная база. Если оценка силовиков в три тысячи пришедших верна, число желающих попасть на концерт примерно в 6–7 раз превышало вместимость клуба по данным ИМИ.

Организаторы заранее рекламировали концерт рэпера как бесплатное мероприятие. По данным ИМИ, заведение открылось на месте прекратившего работу бара «Лахесис» и принадлежит команде клуба «Клуб» и рюмочной «Зинзивер». На вечер 20 сентября в клубе по-прежнему анонсировано еще одно бесплатное выступление — группы Ink Street 101.

Madk1d — 24-летний рэпер из Томска. Известность он получил после выхода в 2025 году альбома sexyswag. В 2026 году Серков вошел в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». По данным издания, у артиста более трех миллионов слушателей в месяц на «Яндекс Музыке».

Рейды силовиков на концертах российских рэп-исполнителей происходили и раньше. В ноябре 2024 года The Insider писал о сорванном полицией концерте Mayot в Петербурге. В апреле 2023 года силовики прервали концерт Scally Milano в «Гигант Холле».

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Силовики сорвали концерт Madk1d в Москве из-за якобы слишком большого числа зрителей. Несколько человек задержано»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте