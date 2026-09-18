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Новости

Человеческий мозг состоит из двух разных органов, независимо развивавшихся сотни миллионов лет — исследование

The Insider
Иллюстрация к материалу

Учёные из Стэнфордской медицинской школы установили, что мозг человека — это не единый орган, а два разных органа, которые независимо развивались друг от друга на протяжении сотен миллионов лет эволюции. Открытие ставит под сомнение теорию, согласно которой весь мозг формируется из одной клетки-предшественника на ранних стадиях развития эмбриона. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи выяснили, что в организме сочетаются две древние нервные системы: одна — более примитивная, которая регулирует сердцебиение, дыхание и другие рефлекторные функции, а вторая отвечает за высшие когнитивные способности человека, включая речь и абстрактное мышление. 

Учёные обнаружили это, изучая эмбрионы мышей на стадии гаструляции — начального этапа формирования тела. Оказалось, что задний мозг (ромбэнцефалон) развивается по отдельному пути, параллельному, а не производному от пути, формирующего передний и средний мозг. Учёные выявили две группы клеток-предшественников. Одна экспрессирует ген Otx2 и становится передним и средним мозгом, другая экспрессирует ген Gbx2 и формирует задний мозг — эти популяции клеток никогда не пересекаются с самых ранних стадий развития.

Таким образом, передняя часть мозга возникает из совершенно другой клетки-предшественника, чем задняя часть мозга. По словам учёных, их открытие означает, что теперь специалисты смогут выращивать нейроны заднего мозга в чашке Петри и изучать их функции.

Открытие может объяснить, почему учёным десятилетиями не удавалось выращивать в лаборатории нейроны заднего мозга, — раньше исследователи пытались превратить клетки-предшественники переднего и среднего мозга в клетки заднего мозга, что, как показало исследование, невозможно в принципе. Используя новые знания, команда впервые заставила стволовые клетки человека превратиться в функциональные двигательные нейроны заднего мозга: они демонстрировали электрическую активность и вырабатывали белки, характерные для сегментов заднего мозга, отвечающих за мышцы лица и глотания. Это открывает новые возможности для изучения спинальной мышечной атрофии (СМА) и бокового амиотрофического склероза (БАС) — заболеваний, при которых постепенно отказывают нейроны заднего мозга, из-за чего пациенты теряют способность глотать и дышать.

Исследователи проследили эту закономерность на 550 млн лет назад в прошлое и обнаружили тот же двухкомпонентный паттерн формирования мозга у куриц, рыбок данио и морских желудей — существ, живущих на дне океана и имеющих общего с человеком далёкого предка. У медуз, которые разошлись с человеком по эволюционному пути 600–700 млн лет назад, две нервные системы расположены на разных концах тела.

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Публикация:«Человеческий мозг состоит из двух разных органов, независимо развивавшихся сотни миллионов лет — исследование»

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