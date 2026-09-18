Режиссера Андрея Звягинцева, помощника депутата Госдумы Михаила Делягина и связанный с Вячеславом Мальцевым канал объявили «иноагентами»

Минюст России 18 сентября пополнил реестр «иностранных агентов». В него вошли:

режиссер Андрей Звягинцев ;

; журналист Михаил Шевелев ;

; блогер Ержан Тургумбай ;

; блогер и помощник депутата Госдумы Михаила Делягина Павел Иванов ;

; YouTube-канал «Анархист № 35», связанный с движением сторонников оппозиционного политика Вячеслава Мальцева.

Иванов ведет Telegram-канал «Павел Иванов | Аудио статьи» и выступает с преимущественно провластных позиций. Минюст утверждает, что он распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и избирательной системе, а также материалы «иноагентов» и «нежелательных» организаций, получал финансовую поддержку из-за рубежа и «взаимодействовал с иностранным агентом».

Сам Иванов после публикации решения написал, что не понимает претензий ведомства:

«Не взаимодействовал ни с какими иностранными агентами. Какую там недостоверную информацию распространял — знать не знаю. Про избирательную систему у меня вообще мизер».

«Анархист № 35» — небольшой YouTube-канал, созданный в феврале 2025 года. В его описании содержатся призывы присоединяться к «движению „Народовластие“» и «партизанскому движению сопротивления России», а среди ссылок указаны ресурсы, связанные с Вячеславом Мальцевым, в том числе его YouTube-канал «Народовластие». На обложке «Анархиста № 35» размещены слово «Артподготовка» и дата 5 ноября 2017 года — отсылка к движению Мальцева, сторонники которого ожидали в этот день начала революции. «Артподготовка» была признана в России экстремистской организацией в 2017 году.