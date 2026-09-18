Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.51

EUR

97.5

OIL

104.56

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

414

 

 

 

 

 

Новости

Путин указом № 666 снял с поста спецпредставителя по информбезопасности Артура Люкманова. Его биография напоминает дипломатическое прикрытие

The Insider
Фото: МИД России

Фото: МИД России

Владимир Путин подписал указ № 666, которым освободил от обязанностей специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Ранее, 15 августа, Люкманов был назначен Путиным послом в Египте и представителем России при Лиге Арабских государств (ЛАГ). Как пишет экс-дипломат Сергей Коняшин в своей книге «Реквием по Востоку. Как Россия потеряла арабский мир», Люкманов — человек с карьерой, которая больше напоминает график смены дипломатических прикрытий для сотрудников спецслужб.

Путин 17 сентября подписал указ № 666 о снятии Люкманова с должности своего спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, которую тот занимал с 25 июля 2023 года.

В официальной биографии 49-летнего Люкманова, опубликованной на сайте МИД по случаю его назначения 15 августа послом в Египте и полпредом РФ при ЛАГ, говорится, что в 2000 году он закончил МГИМО, в 2016–2017 годах работал старшим советником, начальником отдела в Департаменте по вопросам новых вызовов и угроз, в 2017–2022 годах был старшим советником, советником-посланником посольства РФ в США, а с марта 2022-го работал сначала замдиректора, а потом и директором Департамента международной информационной безопасности. Указывается, что Люкманов владеет арабским, английским и турецким языками, а также награжден Орденом Дружбы.

Несмотря на отсутствие каких-либо ярких фактов в биографии Люкманова, ему в книге Коняшина «Реквием по Востоку. Как Россия потеряла арабский мир» посвящен отдельный раздел. Как отмечает экс-дипломат, Люкманова нельзя назвать экспертом по Ближнему Востоку, а весь его карьерный путь «не выдает в нем авторитетного арабиста, способного лучше других дипломатов укреплять и развивать отношения России с одной из ключевых стран Востока».

Коняшин пишет:

«Официальную биографию этого человека стоит читать медленно и внимательно — в ней всё очень буднично, ни одной броской строчки, но именно этим она и показательна. Окончил МГИМО в 2000 году, поступил на работу в МИД. На первых порах работал в центральном аппарате по ближневосточной линии. Но в какой-то момент — точного времени в открытых источниках почему-то нет — уходит в департамент по вопросам новых вызовов и угроз. Подчеркнуто неконкретное название этого подразделения ясно говорит о его функциональном, а не страноведческом характере. За обтекаемой, почти на грани эвфемизма формулировкой — проблематика терроризма, наркотрафика, торговли людьми, организованной преступности и всех тех криминальных сфер, где формальная дипломатия смыкается с деятельностью СВР и ФСБ настолько плотно, что по характеру выполняемых задач уже мало чем от них отличается.

Именно оттуда в начале 2023 года Люкманов шагнул дальше — в сферу международной информационной безопасности. А это стопроцентная вотчина спецслужб — как выстраивать конфиденциальные отношения, контролировать агентов, отслеживать угрозы, противостоять пропагандистским операциям противника и так далее».

По мнению Коняшина, «темп восхождения Люкманова по карьерной лестнице тоже больше напоминает график смены дипломатических прикрытий для представителей внешних ведомств, чем привычную для рядовых сотрудников МИД скорость роста в рангах и должностях». Еще в 2017 году он числился первым секретарем по линии новых вызовов и угроз, а уже в начале 2023-го возглавил Департамент международной информационной безопасности, в том же году получив еще и должность спецпредставителя президента в этой области. Автор книги подчеркивает:

«Российские дипломаты подобному продвижению по службе очень бы позавидовали. О многом говорят также редкие появления Люкманова в публичном поле. Его высказывания — про необходимость цифрового противоборства с недружественными странами, про Украину как „полигон для отработки западных кибертехнологий против России“ и прочее — по стилю, лексикону и набору аргументов больше напоминают не дипломатические заявления с их обязательными полутонами и оттенками, а доклады чекиста, привыкшего мыслить черно-белыми категориями угроз, врагов и противодействия им.

Сотрудников спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием в посольствах, в российском МИД называют „соседями“. И в путинской России такие „соседи“, похоже, всё активнее вытесняют „хозяев“ из их кабинетов. А вместе с ними — и профессиональную экспертизу, глубокое знание и понимание региона, одну из лучших мировых школ арабистики — то, что не восстанавливается одной подписью под президентским указом, а нарабатывается десятилетиями упорного труда».

Коняшин приходит к выводу, что «под изменившиеся задачи [руководства России] и людей подбирают соответствующих — скорее кураторов-особистов, чем политических посланников».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Путин указом № 666 снял с поста спецпредставителя по информбезопасности Артура Люкманова. Его биография напоминает дипломатическое прикрытие»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте