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96-летний Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway после более 50 лет во главе компании

The Insider
Фото: Dennis Van Tine/www.imago-images.de/Global Look Press

Фото: Dennis Van Tine/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров холдинговой компании Berkshire Hathaway, которую возглавлял более 50 лет. Об этом сообщила Associated Press со ссылкой на заявление компании.

96-летний Баффетт немедленно вступил в новую должность почетного председателя и остался в совете директоров. Новым председателем Berkshire Hathaway стал его сын Говард, который входит в совет компании с 1993 года, — это часть заранее согласованного плана преемственности. Сам Баффетт занимал пост председателя с 1970 года, а гендиректором конгломерата с капитализацией $1 трлн с начала этого года работает Грег Абел, сменивший его на этой должности. Баффетт написал в письме акционерам:

«Я служу Berkshire с 1965 года, больше шестидесяти лет, — и у меня до сих пор лучшая работа в мире. Немногие в моем возрасте могут сказать такое, и я никогда не чувствовал себя увереннее насчет того, что будет дальше».

По словам Баффетта, он уверен в новом руководстве компании, отметив, что «Грег управляет компанией, а Говард будет охранять ее культуру и ценности — то, что стоит дороже всего на нашем балансе». Абел в заявлении отметил, что влияние Баффетта на Berkshire и ее акционеров «не имеет аналогов в истории американского бизнеса» и что именно Говард станет хранителем выстроенной Баффеттом культуры.

Отмечается, что Berkshire Hathaway, начинавшая как текстильная фабрика в Новой Англии, превратилась под руководством Баффетта в инвестиционный конгломерат и одну из икон Уолл-стрит: в 2024 году компания стала одной из первых нетехнологических корпораций с капитализацией выше $1 трлн. За время работы Баффетта на посту CEO акции Berkshire Hathaway почти вдвое обошли по доходности индекс S&P 500: среднегодовой рост составил 19,9% против 10,4% в среднем на индексе. О планах Баффетта уйти с руководящих постов сообщалось еще в мае 2025 года.

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Публикация:«96-летний Уоррен Баффетт покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway после более 50 лет во главе компании»

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