Уоррен Баффет прекратил жертвовать Фонду Гейтса после публикации файлов Эпштейна

Американский инвестор Уоррен Баффет прекратил пожертвования Фонду Гейтса, завершив двадцатилетнее благотворительное партнерство с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом. Это произошло после того, как стали известны подробности контактов Гейтса с осужденным за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Reuters.

Баффет объявил, что в рамках ежегодного пожертвования передаст акции Berkshire Hathaway примерно на $6 млрд четырем семейным фондам, которыми руководят его дочь Сьюзи и сыновья Говард и Питер. Фонд Гейтса в заявлении 95-летнего инвестора не упоминается.

С 2006 года, когда Баффет в письме «безотзывно» пообещал жертвовать акции на протяжении всей жизни, Фонд Гейтса получил от него бумаги Berkshire более чем на $47 млрд. Семейные фонды за это время получили свыше $17 млрд, в том числе около $2,8 млрд в 2025 году. Баффет заявил:

«Разумеется, человеческая смерть непредсказуема, но оставшиеся у меня акции так или иначе будут переданы четырем фондам до 31 декабря 2034 года».

Отмечается, что репутация 70-летнего Гейтса пострадала после того, как в феврале Минюст США опубликовал материалы дела Эпштейна. В них были фотографии Гейтса с финансистом и с женщинами, чьи лица заретушированы, а также переписка Эпштейна с сотрудниками фонда. Ни в каких преступлениях Гейтс не обвиняется. Баффет и Гейтс много лет дружили, однако в марте инвестор рассказал CNBC, что не разговаривал с Гейтсом с момента публикации файлов. В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщала, что Баффет ждал итогов проверки связей Фонда Гейтса с Эпштейном, которую проводит юридическая фирма WilmerHale, прежде чем решить судьбу пожертвований.

В июне Гейтс рассказал Конгрессу, что познакомился с Эпштейном в 2011 году — через три года после того, как тот признал вину во Флориде по делу о склонении несовершеннолетней к проституции. По словам Гейтса, последующие встречи были посвящены возможным благотворительным проектам, но оказались бесплодными, и к декабрю 2014 года общение прекратилось. Позже он узнал, что Эпштейну стало известно о его супружеских изменах, и финансист безуспешно пытался шантажом вернуть его к сотрудничеству. Гейтс неоднократно выражал сожаление о знакомстве с Эпштейном, отрицал, что проводил время с его жертвами и утверждал, что не был свидетелем его преступлений. Ранее он извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с финансистом, признав, что они нанесли ущерб репутации организации.