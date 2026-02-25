Билл Гейтс извинился за связи с Эпштейном и рассказал о романе с русской физиком-ядерщиком

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за связи с финансистом Джеффри Эпштейном. На закрытой встрече он признал, что контакты с Эпштейном нанесли ущерб репутации фонда, однако подчеркнул, что не был причастен к его преступлениям и не взаимодействовал с пострадавшими. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на запись внутреннего разговора с персоналом.

По словам Гейтса, общение началось в 2011 году — спустя несколько лет после того, как Эпштейн признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию, — и продолжалось до 2014 года. За это время они встречались в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне, а также летали вместе на частном самолете. Гейтс отметил, что его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс выражала обеспокоенность этими контактами еще в 2013 году.

Он также прокомментировал фотографии из недавно опубликованных материалов по делу Эпштейна, где запечатлен с женщинами с заретушированными лицами, заявив, что это были ассистентки финансиста и снимки сделаны после официальных встреч.

Кроме того, Гейтс признался сотрудникам, что у него были внебрачные романы с россиянками. По его словам, с одной из них — бриджисткой — он познакомился на турнире по бриджу, а со второй — физиком-ядерщиком — по работе.

Гейтс заявил, что не встречался с Эпштейном после 2014 года и не отвечал на его письма. Представитель фонда подтвердил The Wall Street Journal, что Гейтс проводит встречи с сотрудниками два раза в год и на этот раз «откровенно ответил на вопросы, взяв на себя ответственность за свои действия».



В электронной почте повесившегося в тюрьме секс-преступника Эпштейна были обнаружены два письма, датированные июлем 2013 года, которые он адресовал Биллу Гейтсу, но отправил самому себе. В этих сообщениях Эпштейн выражает недовольство тем, что Гейтс решил прекратить с ним сотрудничество и личное общение, опасаясь репутационных рисков. При этом Эпштейн утверждает, что на протяжении их знакомства оказывал Гейтсу помощь в решении деликатных вопросов, включая, по его словам, получение лекарств «для преодоления последствий секса с русскими девушками». Ранее Гейтс называл содержание этих писем вымышленным. При этом еще в 2021 году СМИ сообщали, что одной из причин развода Гейтса с супругой Мелиндой стала его дружба с финансистом Эпштейном и романы на стороне.

