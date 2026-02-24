Экс-посла Великобритании в США отпустили под залог после задержания из-за связей с Эпштейном

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона отпустили под залог после ареста в понедельник, 23 февраля. Мандельсона задержали на фоне расследования возможных должностных преступлений, которое было начато после того, как его имя снова обнаружили в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила полиция Лондона.

Как пишет Би-би-си, Мандельсон вернулся в свой дом в Лондоне ночью. Днем в понедельник он был арестован по адресу в Камдене — боро (районе) на севере столицы. У бывшего посла прошли обыски по двум адресам — в его доме в Лондоне и в графстве Уилтшир, говорится в полицейском пресс-релизе.

Мандельсон был отпущен под залог после допроса.

В начале этого месяца полиция начала расследование в отношении экс-посла и бывшего министра правительства по подозрению в передаче конфиденциальной правительственной информации Джеффри Эпштейну. Как писали СМИ, расследуемые эпизоды касались периода, когда Мандельсон занимал пост министра по делам бизнеса и инноваций — то есть 2009–2010 годов.

Предположительно, в письмах экс-министра Эпштейну была и «вероятно, конфиденциальная» информация, которая касалась финансового кризиса 2008 года. Например, в одном из сообщений Эпштейну Мандельсон писал, что он «усиленно пытается» изменить политику в отношении бонусов для банкиров, а в другом делился подробностями о предстоящем пакете мер по спасению евро за день до его объявления. Американский финанист также, вероятно, перечислял Мандельсону деньги, получая взамен закрытые сведения. Сам Мандельсон отрицает эти обвинения.



В сентябре 2025 года Мандельсона отправили в отставку с поста посла в США на фоне скандала вокруг его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. После публикации новых файлов Эпштейна в конце января Мандельсон сообщил о том, что выходит из Лейбористской партии.