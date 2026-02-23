В Великобритании задержали экс-посла в США из-за связей с Эпштейном

Задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, сообщает CNN. Его подозревают в ненадлежащем поведении на государственной службе.



В сентябре 2025 года Мандельсона отправили в отставку на фоне скандала вокруг его связей с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

В начале февраля в доме бывшего дипломата прошли обыски. По данным полиции, он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию британского правительства.

Интерес правоохранительных органов вызвала переписка, из которой следует, что Эпштейн перечислял Мандельсону деньги, получая взамен закрытые сведения. Сам Мандельсон отрицает обвинения, заявляя, что не совершал противоправных действий и не получал финансовой выгоды.

Питер Мандельсон — политик, член Лейбористской партии, бывший министр в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, бывший член Палаты лордов, а также еврокомиссар от Великобритании. Он занимал пост посла страны в США в 2024–2025 годах.



В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере. Его соратницу Гислейн Максвелл впоследствии приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас по делу продолжают рассекречивать «файлы Эпштейна» с показаниями жертв и документами, где фигурирует множество известных имен: политиков, миллиардеров, членов королевских семей. Очередная часть документов была опубликована 30 января.

