Зять Сергея Лаврова является крупнейшим частным владельцем российского продуктового ретейла

В 2003 году Александр Винокуров организовал в кембриджском Королевском колледже рок-концерт такой громкости, что администрации пришлось вводить ограничения на шум. Через пять лет студент Кембриджа женился на дочери министра иностранных дел России, и его карьера пошла совсем по другой траектории.
Сергей Лавров сохранил образ одного из эффективных российских министров, который позволил ему встать во главе предвыборного списка «Единой России». Оставаясь в тени тестя и светской супруги, Винокуров стал владельцем крупнейшей доли в «Магните», через который приобрел крупные доли в «Дикси», «Азбуке вкуса» и «Самбери», де-факто став самым значимым частным бенефициаром российской продуктовой розницы.
Капитал Винокурова был буквально создан на государственные деньги. Ключевые пакеты «Магнита» Винокуров приобретал у ВТБ, который выступал одновременно и продавцом акций, и кредитором покупателя.
После начала российского вторжения подконтрольная «Магниту» компания «Логистик Альтернатива» продолжает поставлять в Россию подсанкционные Jack Daniel’s, Jim Beam и новозеландские вина, обходя эмбарго США и Новой Зеландии.
Важным деловым партнером Винокурова по фармацевтической отрасли является глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с которым тот наладил отношения во время работы в попечительском совете Федерации велосипедного спорта России.
С 2025 года санкционный бизнесмен де-факто представляет интересы России в Персидском заливе. В июне 2025 года Винокуров возглавил Российско-Эмиратский деловой совет и участвовал в делегации на переговорах Путина с президентом ОАЭ наряду с Лавровым, Чемезовым и начальником Главного управления Генштаба Костюковым.
Инвестор без ресурсов
В 2003 году Королевский колледж в Кембридже был вынужден ввести ограничение на уровень шума в своих зданиях. Причиной ограничений стал концерт рок-группы Би-2, организованный президентом Русского общества Кембриджа Александром Винокуровым. Студент экономического факультета Кембриджского университета запомнился не столько академическими успехами, сколько созданием целой индустрии развлечений для российской «золотой молодежи», обучавшейся в Англии. Там же Александр познакомился со своей будущей невестой, Екатериной Лавровой, и это знакомство кардинально изменило его жизнь.
Александр родился в 1982 году. Его отец, Семен Винокуров, был младшим партнером по фармацевтическому бизнесу осужденного за шпионаж сотрудника КГБ Шабтая Калмановича и Иосифа Кобзона, связанного с российской организованной преступностью. Первым местом работы Винокурова-младшего стала стажировка в московском офисе «Тройки Диалог» в 2003 году. В 2004 году он начал работу в инвестиционном отделе Morgan Stanley в Лондоне. В 2006 году Александр вернулся в Россию и стал сооснователем российского офиса фонда прямых инвестиций TPG Capital. После того как он женился на Екатерине Лавровой в 2008 году, его карьера и масштаб бизнеса совершили резкий скачок. В 2011–2014 годах он занимал должность первого вице-президента, затем президента группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. В этот период группа с партнерами TPG и GHP Group приобрела 71% акций FESCO и 50% Объединенной зерновой компании. С декабря 2014 по 2017 год Александр возглавлял инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1. В 2017 году вместе с Сергеем Захаровым основал инвестиционную компанию Marathon Group.
Но ни в одном из деловых изданий, от биографических справок до интервью, не раскрываются масштабные семейные финансовые ресурсы, которые могли бы служить источником средств для последующих многомиллиардных приобретений.
Как доля Галицкого в «Магните» перешла к Винокурову
Одной из крупнейших сделок российского ретейла 2018 года стала продажа доли основателя «Магнита» Сергея Галицкого банку ВТБ. Сделка проходила против воли предпринимателя, который с нуля выстроил один из самых успешных бизнесов страны. «Рынок нас нечестно оценивает, у нас самая большая EBITDA, большая прибыль», — говорил бизнесмен, который, по словам корреспондента Forbes, едва сдерживал слезы. 29,1% доля в капитале «Магнита» была продана за 138 млрд рублей. Не прошло и четырех месяцев, как 40% от проданной доли перешли к созданной годом ранее структуре Александра Винокурова. 23 мая 2018 года 11,82% акций «Магнита» получила инвестгруппа Marathon Group. Через три года, 18 ноября 2021, ВТБ полностью вышел из капитала «Магнита», продав оставшиеся 17,28% акций той же Marathon Group.
В обеих сделках российский государственный банк одновременно выступал и продавцом, и кредитором покупателя. В 2018 году для финансирования покупки Marathon использовал схему финансирования под залог приобретаемой доли, которая юридически была оформлена как сделка РЕПО (с обязательством обратного выкупа). Такая схема позволила Marathon Group приобрести долю в «Магните» стоимостью более 60 млрд рублей, используя минимальный объем собственных средств для сделки. Когда в 2021 году состоялся финальный этап продажи, первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев прямо говорил, что банк финансировал сделку, не называя конкретную сумму.
Фактически, инвестиционный банкир с относительно скромным опытом работы и без задокументированного семейного состояния за несколько лет получил от государственного банка кредитное плечо более чем на сотню миллиардов рублей и стал крупнейшим акционером второй по величине продуктовой сети страны. На момент публикации, по данным СПАРК Интерфакс, ООО «Марафон Ритейл» прямо владело 26,66% в капитале ПАО «Магнит», при этом полная доля владения в «Магните» через связанные компании составляла 37,91%.
Изначально Винокуров владел долями в ключевых компаниях группы Марафон (АО «Марафон», «Марафон Марбл» и АО «Оникс 17») напрямую. В 2017 году его доли перешли кипрскому офшору MG Marathon Group, которым управляла Анна Гарусова. После того как Винокуров попал под санкции США, ЕС и Великобритании, структуру владения перевели в Россию и скрыли. Сейчас эти фирмы связаны схемой циклического перекрестного владения: АО «Марафон» формально владеет «Марафон Марбл» и АО «Оникс 17», при этом само принадлежит «Марафон Групп» и «Фармаконтур», которыми владеют эти две компании. Но как бы ни менялись формальные цепочки собственности, фирмами Винокурова управляют те же люди: руководителем АО «Оникс-17» является менеджер упомянутого кипрского офшора Анна Гарусова.
Как Винокуров стал крупнейшим частным владельцем продуктового ретейла
Серия сделок по покупке «Магнита» стала первой в этой цепочке консолидации российского продуктового ретейла. В июле 2021 года «Магнит» через АО «Тандер» закрыл сделку по покупке 100% сети «Дикси» у Mercury Retail Group Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Сумма сделки составила 87,6 млрд рублей, в периметр сделки вошли 2477 магазинов «Дикси» и «Мегамарт» и пять распределительных центров. В августе 2024 года «Тандер» вошел в состав ООО «ДВ Невада», владеющего дальневосточной сетью «Самбери». Доля «Магнита» составила 33,01%, с опционом на выкуп оставшейся доли в течение пяти лет; сеть насчитывает 30 гипермаркетов и 31 супермаркет в девяти городах Дальневосточного Федерального Округа. В апреле–августе 2025 года «Тандер» приобрел контрольный пакет ООО «Городской супермаркет», владеющего сетью «Азбука вкуса». Покупка сети из 171 премиального магазина в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге обошлась «Магниту» в 29,65 млрд рублей. По данным СПАРК на 17 сентября 2026 года, доля Marathon в этом активе составляет 32,86%.
Совокупная выручка «Магнита» и принадлежащих ему ретейлеров — «Дикси», «Азбуки Вкуса» и «Самбери» — в 2025 году составляла примерно 3,509 трлн рублей. Ближайшей по масштабу фигурой для сравнения с Винокуровым среди частных бенефициаров розничных сетей выступает Игорь Кесаев, которого издание «Проект» называет кошельком бывшего директора ФСБ Патрушева. Кесаеву принадлежит 73,03% в Mercury Retail Group, владеющей сетями дискаунтеров «Красное & Белое» и «Бристоль». По итогам 2025 года выручка Mercury Retail составила 1,716 трлн рублей. Таким образом, если сравнивать оборот этих групп, взвешенный по фактической доле владения, доля Кесаева составляет приблизительно 1,25 трлн рублей, а доля Винокурова — приблизительно 1,33 трлн рублей. Свободная (безмажоритарная) структура акционеров лидера рынка X5 Group не позволяет выделить в ней сопоставимого доминирующего частного собственника.
Как «Магнит» участвует в обходе санкций США и Новой Зеландии
В отличие от европейских стран, которые не запрещали экспорт алкоголя в Россию, США и Новая Зеландия ввели полное эмбарго на поставки алкоголя стране-агрессору. США ввели эти ограничения 11 марта 2022 года, а Новая Зеландия — 4 ноября 2022 года. Проанализированные The Insider поставки американского бурбона и виски, а также вин из Новой Зеландии показывают, что структуры зятя Лаврова являются одними из ключевых игроков в обходе этих запретов. По данным таможенных агрегаторов, с марта 2022 по сентябрь 2026 года входящая в «Магнит» и принадлежащая ПАО «Тандер» фирма «Логистик Альтернатива» получила 220 партий алкоголя производства США на общую сумму $17,07 млн. 123 партии приходились на Jack Daniel’s , еще 63 партии пришлись на Jim Beam и 7 — на Bulleit Bourbon. Более 80% этих поставок пришлись на период после февраля 2024 года, то есть уже после расширения запрета на поставки через третьи страны. Также «Логистик Альтернатива» получила 26 партий новозеландских вин Tora Bay производства новозеландской SKU Limited стоимостью $897 тысяч. В числе компаний, выступавших посредниками в цепочке поставок, были две европейские фирмы. Итальянская Ellesse Promotion di Signorelli Lorenza из Вероны отправила в Россию 48 партий Jack Daniel’s, а британский International Cashew Holding LP — еще 26 партий санкционного алкоголя. Судя по таможенным записям, эти компании выступают в роли заказчиков лишь на бумаге, в то время как физически логистика ведется через страны Балтии. В сентябре 2026 года в «Магните» появился ежевичный Jack Daniel’s — релиз этой продукции состоялся в августе 2025 года, но санкционная логистика задержала появление новинки на российских полках на целый год.
Винокуровы, Лавровы, Чемезовы
После высокопоставленного тестя вторым по значимости человеком для Винокурова является Сергей Чемезов. Связь Винокуровых с главой «Ростеха» началась поколением ранее: отец Александра, Семен Винокуров, владел долей в заводе по упаковке лекарств «Синтез», совладельцем которого является «Ростех». Личное знакомство Винокурова-младшего с Чемезовым произошло не позднее 2015 года, когда Александр вошел в состав попечительского совета Федерации велосипедного спорта, которым руководил Чемезов.
Уже через два года партнерство по спортивной организации переросло в деловое. В августе 2017 года Чемезов и Винокуров от лица «Ростеха» и Marathon Group подписали соглашение об объединении фармацевтических активов обеих сторон для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба. В сделку вошли дочерняя структура «Ростеха» «Нацимбио» и активы Marathon Pharma, включая дистрибьютора «СИА Групп», аптечную сеть «Мега Фарм», заводы «Синтез» (Курган) и «Форт» (Рязань), а также производитель антисептиков «Бентус Лаборатории».
В феврале 2018 года Чемезов и Винокуров лично подписали акционерное соглашение по «Нацимбио», закрепившее структуру совместного предприятия: 75% минус одна акция у «Ростеха», 25% плюс одна акция у Marathon Group; одновременно «Ростех» через «Нацимбио» получил 49% акций «СИА Групп» с возможностью дальнейшего увеличения доли, а в пакет сделки вошли доли в заводах «Синтез», «Форт», «Киров Плазма», логистических и дистрибьюторских компаниях. Гендиректором «Нацимбио» в 2017 году стал Андрей Загорский — бывший гендиректор курганского «Синтеза» и соратник Винокурова по «Сумме»; в ноябре 2023 года он был переназначен еще на один срок. Так бывший сотрудник структур Винокурова занял руководящую позицию в дочке «Ростеха».
В конце 2017 года Винокуров стал еще более близким партнером семьи Чемезовых. Одним из проектов Marathon Group была сеть аптек «Мега фарм», которая на тот момент являлась 27-й по масштабу среди российских фармсетей. Ее совладельцем в конце 2017 года через компанию «Фармапт» стала Анастасия Игнатова, падчерица главы «Ростеха».
Карьера Винокурова как спортивного функционера также продолжила развиваться. 8 июня 2025 года Александр стал президентом Федерации тяжелой атлетики России. Выборы прошли на внеочередной конференции ФТАР в Москве, и партнер падчерицы Чемезова был на них единственным кандидатом.
Как зять Лаврова стал представлять Россию в ОАЭ
1 мая 2025 года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарив Абу-Даби за посредничество в обменах пленными. Спустя полтора месяца, 16 июня 2025 года, Александр Винокуров был назначен председателем Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС) при Торгово-промышленной палате РФ. Переформатирование совета проходило при активном участии Минпромторга России и Антона Алиханова. Президент ТПП Сергей Катырин отдельно отметил «активную позицию» Винокурова в развитии российско-эмиратских отношений, и это было сказано не на пустом месте. В дальнейшей деятельности Винокурова в Эмиратах становится трудно отличить интересы Российской Федерации, Marathon Group и «Магнита».
10 декабря в Дубае начался Первый Российско-Эмиратский бизнес-форум. С российской стороны его организаторами выступали РЭДС и Росконгресс при поддержке Минпромторга и ТПП РФ. На форуме были подписаны меморандумы с СЭЗ RAKEZ и Технопарком Шарджи, а «Газпром-Медиа» заключило соглашение о продвижении российского контента в ОАЭ. При этом модераторами пленарных сессий выступали топ-менеджеры компаний Винокурова: партнер Marathon Сергей Захаров и CEO «Магнит Tech» Вячеслав Кубаев.
29 января 2026 в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В составе российской делегации наряду с Сергеем Лавровым, Сергеем Чемезовым и начальником Главного управления Генштаба ВС РФ Игорем Костюковым присутствовал и Винокуров.
Еще одним каналом российско-эмиратского бизнеса, который пересекается с орбитой Винокурова, стало совместное предприятие «Росатома» и Dubai Ports World, крупнейшего портового оператора мира. 20 октября 2023 года «Росатом» и DP World учредили в Москве ООО «Международная контейнерная логистика» (МКЛ) с уставным капиталом 960 млн рублей, где 51% принадлежит «Русатом Карго», а 49% — DP World Russia FZE (РБК; PortNews). Руководителем МКЛ стал вице-президент FESCO по GR и внешним связям Сергей Сидоров.
В марте 2026 года «Росатом» и DP World объявили о создании второго СП, куда российская сторона внесет активы FESCO с тем же распределением долей 51/49 в пользу «Росатома». Иными словами, DP World получает 49% глобальной судоходной группы, которая в 2011–2019 годах контролировалась консорциумом Marathon Group и «Суммы»; в 2020 году была изъята у Магомедовых, в 2023 году окончательно передана «Росатому», а теперь наполовину переходит к эмиратскому партнеру.
Интересы семей Винокуровых, Лавровых и Чемезовых представлены в этом проекте сразу по трем векторам. Сергей Лавров входит в состав Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. Александр Винокуров участвует в совместном проекте в качестве главы РЭДС. Присутствие Чемезова в контуре сделки заметно по людям из его команды. Директором головной компании транспортной группы FESCO, ПАО «ДВМП», является Юрий Плотников. Так же, как и Чемезов, он является бывшим высокопоставленным офицером ФСБ, который до 2013 года работал в следственном управлении спецслужбы. С 2017 по 2019 Плотников руководил службой безопасности входящей в «Ростех» АО «Российская электроника», впоследствии перейдя в «ДВМП».
На пленарной сессии ПМЭФ-2026 «Новая экономика устойчивости» министр экономики и туризма ОАЭ Абдалла бин Тук Аль Марри заявлял о развитии «независимой логистической инфраструктуры. Одним из международных транспортных коридоров стал Северный морской путь (FESCO). Модератором этой сессии был партнер Винокурова и совладелец Marathon Сергей Захаров.
Недавнее расследование Фонда борьбы с коррупцией показало еще одну, скрытую связь семьи Лавровых с Эмиратами. Гражданская жена Сергея Лаврова Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалёва в 2022 году получили паспорта ОАЭ. Первая — «за особые заслуги перед государством», а вторая — с официальной формулировкой «трудоустройство». Ковалёва работает в компании Qatar Investments в Дохе. Предыдущее расследование издания «Важные истории» подсчтитывало, что стоимость активов, которыми пользуются Полякова и Ковалëва, превышает 1,24 млрд рублей.