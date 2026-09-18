В 2003 году Александр Винокуров организовал в кембриджском Королевском колледже рок-концерт такой громкости, что администрации пришлось вводить ограничения на шум. Через пять лет студент Кембриджа женился на дочери министра иностранных дел России, и его карьера пошла совсем по другой траектории.

Сергей Лавров сохранил образ одного из эффективных российских министров, который позволил ему встать во главе предвыборного списка «Единой России». Оставаясь в тени тестя и светской супруги, Винокуров стал владельцем крупнейшей доли в «Магните», через который приобрел крупные доли в «Дикси», «Азбуке вкуса» и «Самбери», де-факто став самым значимым частным бенефициаром российской продуктовой розницы.

Капитал Винокурова был буквально создан на государственные деньги. Ключевые пакеты «Магнита» Винокуров приобретал у ВТБ, который выступал одновременно и продавцом акций, и кредитором покупателя.

После начала российского вторжения подконтрольная «Магниту» компания «Логистик Альтернатива» продолжает поставлять в Россию подсанкционные Jack Daniel’s, Jim Beam и новозеландские вина, обходя эмбарго США и Новой Зеландии.

Важным деловым партнером Винокурова по фармацевтической отрасли является глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с которым тот наладил отношения во время работы в попечительском совете Федерации велосипедного спорта России.

С 2025 года санкционный бизнесмен де-факто представляет интересы России в Персидском заливе. В июне 2025 года Винокуров возглавил Российско-Эмиратский деловой совет и участвовал в делегации на переговорах Путина с президентом ОАЭ наряду с Лавровым, Чемезовым и начальником Главного управления Генштаба Костюковым.