Суд отпустил из-под стражи дальнобойщиков, чьи фуры использовала СБУ для атаки на аэродромы, — прокуратура не нашла доказательств их вины

Мосгорсуд 16 сентября отпустил на свободу четверых дальнобойщиков, фуры которых в прошлом году использовались СБУ для атаки на российские военные аэродромы в рамках операции «Паутина», пишет «Коммерсантъ». Решение об освобождении Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина суд принял после того, как Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, подготовленное Следственным комитетом, поскольку собранные доказательства там сочли недостаточными.

На заседании 16 сентября судьи отклонили просьбу Главного следственного управления СКР продлить водителям содержание под стражей до 12 октября. По версии следствия, дальнобойщики перевозили взрывчатку в составе организованной группы и якобы «совершили теракт», причинивший значительный ущерб, — их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 222.1 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК. Как считает ГСУ СКР, мужчины входили в группу уроженцев Украины Артёма и Екатерины Тимофеевых, а также разыскиваемого Борисовского, которых, по данным следствия, завербовала СБУ. Часть водителей числилась в ИП, оформленном на Тимофеева, к остальным он обращался как заказчик обычных грузоперевозок.

Согласно материалам дела, фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах с каркасными домами, в крышах которых были спрятаны беспилотники. 1 июня 2025 года, когда грузовики оказались рядом с военными аэродромами в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно привели дроны в действие, и те атаковали объекты. Ущерб, причиненный Минобороны, в деле оценили в 2 млрд рублей (подробнее о заявленной сумме ущерба The Insider писал ранее). Следствие продолжалось больше года, итоговое дело составило свыше 90 томов, после чего его направили в Генпрокуратуру.

Как стало известно «Ъ», на прошлой неделе первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин отказался утверждать обвинение. Он указал, что прямых доказательств вины водителей следствию найти не удалось, а имеющихся косвенных недостаточно для передачи дела в суд, и вернул материалы в ГСУ СКР на доследование. В Следственном комитете с этим не согласились и обжаловали решение Разинкина перед генпрокурором Александром Гуцаном.

Пока спор между ведомствами не разрешен, Мосгорсуд счел, что оснований держать фигурантов в СИЗО больше нет: раз прокуратура не поддержала доводы следствия, суд отклонил ходатайство о продлении ареста, и 16 сентября водители вышли на свободу. Сами они вину отрицают и называют себя патриотами России, утверждая, что после того как из фур вылетели дроны, сами вызвали правоохранителей, пытались сбивать беспилотники и старались минимизировать ущерб.