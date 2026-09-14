Глава ВВС США впервые подтвердил наличие американского оружия на орбите

США располагают размещенным на орбите оружием для «контроля космического пространства», заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде. Как отмечает Defense One, ранее американские военные чиновники как правило избегали публично подтверждать наличие у страны космического оружия, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают на орбите средствами контроля космического пространства, способными защищать объединенные силы от враждебных противников», — сказал Мейнк.

Какие именно системы находятся на орбите, министр не уточнил. Эксперт Secure World Foundation Виктория Самсон предположила, что речь может идти не о кинетическом оружии, способном физически уничтожать спутники, а об орбитальных средствах радиоэлектронной борьбы, например системах подавления. Она напомнила, что американские чиновники неоднократно предупреждали об опасности образования космического мусора при уничтожении объектов на орбите.

По словам Самсон, заявление Мейнка стало необычным для американских властей: она не припомнила случаев, когда представитель правительства США прежде столь прямо говорил о наличии у страны оружия на орбите. Эксперт считает, что признание Вашингтона может подтолкнуть Россию и Китай к более открытым заявлениям о собственных возможностях в космосе.

Во время того же выступления Мейнк сообщил, что прототипы спутниковой системы для отслеживания движущихся воздушных целей планируют запустить в сентябре. Он также заявил, что космические перехватчики, которые должны стать одним из ключевых элементов создаваемой при Дональде Трампе системы противоракетной обороны «Золотой купол», уже «готовы к полету». При этом Defense One отмечает, что разработка и испытания таких перехватчиков продолжаются.

«Золотой купол» — создаваемая по инициативе Дональда Трампа многоуровневая система противоракетной обороны США, которая должна отслеживать и перехватывать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, в том числе с помощью размещенных в космосе средств. В 2025 году Трамп оценивал стоимость проекта в $175 млрд и обещал завершить его к началу 2029 года. С тех пор Космические силы выбрали 12 компаний для разработки космических перехватчиков, а руководитель программы генерал Майкл Гетлейн в августе 2026 года сообщил о двух «чрезвычайно успешных» испытаниях и заключении контрактов на ряд ключевых элементов системы, включая перехватчики, радары и сети передачи данных. При этом финансирование остается одной из главных проблем проекта: Гетлейн предупреждал, что без дополнительных средств Конгресса его реализация окажется под угрозой, а Бюджетное управление Конгресса в мае оценило стоимость развертывания «Золотого купола» примерно в $1,2 трлн.