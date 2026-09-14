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Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение в шпионаже в пользу России берлинской бизнесвумен Илоне Винер, гражданке Германии и Украины

The Insider
Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение 57-летней берлинской бизнесвумен Илоне В. — гражданке Германии и Украины (как установили СМИ, в том числе The Insider, речь идет об Илоне Копыловой-Винер). Согласно 74-страничному обвинительному заключению, о котором сообщает издание Der Spiegel, ей инкриминируют «шпионскую деятельность» в пользу России. Первоначально рассматривавшееся подозрение в шпионаже «в особо тяжком случае» следствие, судя по всему, не подтвердило. Обвинение предъявлено спустя почти восемь месяцев после ареста женщины.

По данным следствия, с ноября 2023 года предпринимательница передавала сведения контакту в российском посольстве в Берлине. Немецкая контрразведка установила, что этим контактом был офицер ГРУ Андрей Майоров, работавший под видом заместителя военного атташе, в начале года ему пришлось покинуть Германию. Как выяснили журналисты Spiegel, Илона В. целенаправленно собирала информацию об участниках политических встреч — в частности, о дискуссии NATO-Talk в берлинском отеле «Адлон» в ноябре 2023 года и о германо-украинском экономическом форуме в Берлине в декабре 2025 года, где она сидела в нескольких метрах от канцлера Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.

Прокуратура также утверждает, что в феврале 2024 года женщина под вымышленным именем провела своего предполагаемого куратора Андрея Майорова на собрание резервистов бундесвера.

В Берлине Илона Винер считалась заметной фигурой, отмечает издание. Она попутно возглавляла ассоциацию по укреплению взаимопонимания между народами и регулярно появлялась на приемах и мероприятиях с участием послов разных стран, высокопоставленных дипломатов и известных политиков. В попечительский совет ее организации входили в том числе известные предприниматели и бывшие депутаты от СДПГ и ХДС.

Весной защита Илоны Винер в ходатайстве об оспаривании ареста критиковала прокуратуру за «широкое толкование» состава преступления, связанного со шпионской деятельностью в интересах иностранной разведки. О задержании Винер стало известно в январе.

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Публикация:«Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение в шпионаже в пользу России берлинской бизнесвумен Илоне Винер, гражданке Германии и Украины»

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