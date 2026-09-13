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Песков: Россия начала «бить по всему подряд» после того, как «украинцы открыли ящик Пандоры»

The Insider
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия начала «бить по всему подряд» в Украине после того, как, по его словам, украинская сторона «открыла ящик Пандоры». Это заявление расходится с многолетней официальной позицией Кремля, согласно которой российские войска наносят удары исключительно по военным и связанным с ними объектам.

«Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли "ящик Пандоры"»,

сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Формулировку про «ящик Пандоры» до этого использовал Путин. 22 августа он заявил, что Украина «сама открыла этот "ящик Пандоры"», начав наносить удары по объектам российской экономики, и пообещал ответ по «наиболее чувствительным отраслям экономики» Украины. Путин также утверждал, что Россия нарастила удары по украинским предприятиям в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

При этом еще в июле 2025 года Песков утверждал:

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре».

Аналогичную позицию Кремль занимал с начала полномасштабного вторжения. В июле 2022 года Песков говорил, что российские военные «не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», а Путин заявлял, что российская армия «ни по каким гражданским объектам» ударов не наносит.

Российские удары при этом неоднократно приходились по жилым домам, больницам, торговым центрам, вокзалам и другим гражданским объектам. The Insider подробно разбирал такие случаи и заявления российских властей об отсутствии ударов по гражданским целям.

В последние недели российские войска также наносили удары по гражданским предприятиям и логистической инфраструктуре Украины. 7 сентября российский удар вызвал пожар на табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках, ранее был уничтожен завод производителя водки «Хортица». 8 сентября беспилотник атаковал здание украинского телеканала «Мы — Украина», пострадали пять человек.

Кроме того, в августе резко выросло число российских ударов по логистическим складам. OSINT-аналитик Клеман Молен насчитал за месяц 140 таких атак, причем 95 из них пришлись на объекты гражданской логистики. 1 сентября при российском ударе по Киеву и области погибли 11 человек, под атакой оказались железнодорожное депо и объекты «Укрзалізниці», среди погибших были шесть сотрудников компании.

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Публикация:«Песков: Россия начала «бить по всему подряд» после того, как «украинцы открыли ящик Пандоры»»

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