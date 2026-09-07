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Новости

Россия ударила по табачной фабрике British American Tobacco в Украине. Ранее российский удар уничтожил водочный завод «Хортица»

The Insider
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В результате российского удара по Прилукам Черниговской области произошел пожар на табачной фабрике, принадлежащей международной корпорации British American Tobacco (BAT). Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на своего корреспондента с места происшествия.

По словам работников предприятия, загорелась крыша сигаретного цеха. Пожарные тушат возгорание. В момент атаки сотрудники фабрики находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. Одной женщине оказали помощь из-за острой реакции на стресс.

Фабрика в Прилуках — одно из старейших табачных предприятий Украины. Она была основана в 1889 году, а в 1993 году British American Tobacco Industries и коллективное предприятие «Прилуцкая табачная фабрика» создали совместную компанию «ВАТ-Прилуки».

Менее чем за две недели до этого российский удар уничтожил крупный ликеро-водочный завод «Хортица» в Запорожье. Предприятие подверглось атаке 27 августа и, по оценке его владельца Global Spirits, восстановлению не подлежит.

Как сообщала компания, по заводу пришлось четыре попадания, после чего пожар продолжался не менее трех часов. В результате были уничтожены или повреждены 3–4 млн бутылок готовой продукции. Часть продукции сгорела, остальная оплавилась и должна быть утилизирована. Помимо водки «Хортица», предприятие выпускало продукцию под брендами «Мороша», «Первак», «Медовая», «Пшеничная слеза» и Gold Ukraine.

На заводе работали более 500 человек, а его линии могли разливать до 16 бутылок в секунду. Global Spirits оценивала среднюю стоимость уничтоженной единицы продукции примерно в 100 гривен; акциз за нее уже был уплачен.

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