Илья Хржановский получил приз Венецианского фестиваля за фильм «Дау», снятый в Харькове 15 лет назад

Режиссер Илья Хржановский получил награду Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм «Дау», основную часть которого сняли в Харькове в 2008–2011 годах. «Серебряного льва» Хржановскому вручили вечером 12 сентября на церемонии закрытия фестиваля. Главный приз — «Золотого льва» — получила картина датского режиссера Май эль-Туки «Woman Unknown».

Нынешний «Дау» — 195-минутный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау, которого сыграл дирижер Теодор Курентзис. Это центральная картина одноименного экспериментального проекта Хржановского, над которым он работает более 20 лет. Сам режиссер называл ее «материнским фильмом» проекта. Большую часть материала сняли около 15 лет назад в специально построенном под Харьковом институте, однако затем эти кадры больше 10 лет не использовались при монтаже основной картины. В итоговый фильм вошли также сцены, снятые позднее.

Изначально Хржановский собирался снять обычный биографический фильм о Ландау по сценарию Владимира Сорокина. Во время работы замысел превратился в многолетний эксперимент: для съемок в Харькове построили огромную декорацию советского научного института, где участники проекта жили в одежде соответствующей эпохи и практически без заранее прописанных диалогов. В результате были отсняты сотни часов материала, из которого затем сделали фильмы, сериалы и инсталляции. В 2019 году части проекта показывали в Париже, а в 2020-м «Дау. Наташа» участвовал в основном конкурсе Берлинале.

Четыре части проекта не получили прокатные удостоверения в России: Минкульт утверждал, что они содержат «материалы, пропагандирующие порнографию».

Сорокин, который в итоге перестал работать над сценарием, в колонке для The Insider назвал получившийся проект скорее перформансом, чем кино:

«В общем, судя по шуму вокруг, социо-антропо-феноменологический перформанс „Дау“ удался. Постсовок вставил Совку. Браво, Илья! Но я все-таки предпочитаю кино».

Продюсер и кинокритик Сэм Клебанов после показа «Дау. Наташа» на Берлинале писал, что многолетнее «погружение» участников в советскую действительность больше напоминало жесткое реалити-шоу и ставило вопросы об этичности методов Хржановского.

Еще до начала нынешнего Венецианского фестиваля участие «Дау» вызвало конфликт между украинскими властями и организаторами смотра. 17 августа МИД и Министерство культуры Украины выступили против включения фильма в основной конкурс, назвав его проектом, связанным с российским государством и «сетями влияния». В Киеве, в частности, указали, что одним из основных инвесторов «Дау» был находящийся под санкциями США и Украины российский бизнесмен Сергей Адоньев, а исполнитель главной роли Курентзис получил российское гражданство и сотрудничал с российскими государственными структурами.

Венецианский фестиваль обвинения отверг. Его художественный директор Альберто Барбера заявил, что «Дау» «не является российским фильмом» и «не является пропутинской пропагандой», а, напротив, рассказывает о вмешательстве тоталитарного государства в жизнь человека. Хржановский также отверг претензии украинских властей. На фестивале он заявил, что желает Украине победы в войне. Режиссер отказался от российского гражданства в 2024 году и сейчас живет в Германии. При этом он не стал осуждать Курентзиса за то, что тот публично не выступил против российского вторжения.

Основной инвестор проекта Сергей Адоньев ранее стал фигурантом расследования The Insider. Американские правоохранительные органы в 1990-х подозревали бизнесмена в причастности к кокаиновому трафику, а позднее он стал одним из создателей телекоммуникационной компании Yota и получил поддержку связанных с российской властью структур. Именно Адоньев, как сообщала компания Phenomen Films, стал главным частным инвестором многолетнего проекта «Дау».