Состав Совбеза ООН необходимо расширить за счет стран Глобального Юга — Путин на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, включив в него страны Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели, куда прибыл в пятницу с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости».

По мнению Путина, попытки сдерживать растущих геополитических конкурентов приводят к сбоям в работе системы международных отношений и снижают эффективность многосторонних структур. Он добавил, что Москва «придает исключительно важное значение» сохранению центральной роли ООН в мировых делах. Он сказал:

«Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение ее Совета Безопасности, представительства в нем стран Азии, Африки, Латинской Америки».

XVIII саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. Объединение было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР, а с начала 2024 года в БРИКС вошел ряд других стран. В 2026 году в организации председательствует Индия.

Идея о реформе Совбеза ООН за счет расширения представительства Глобального Юга регулярно звучит на площадках БРИКС уже не первый год, однако, как отмечал в колонке для The Insider политический аналитик Антон Барабашин, реальных практических результатов эти призывы пока не принесли — объединение остается площадкой для деклараций, а не работающим институтом с обязывающими механизмами.