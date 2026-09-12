Мексиканские картели начали строить майнинговые фермы для отмывания денег, незаконно подключаясь к линии электропередач ГЭС

В штате Пуэбла на юге Мексики полиция обнаружила подпольную майнинг-ферму, работавшую в горном районе Сьерра-Норте. Предположительно, ферма отмывала деньги наркокартелей, пишет Reuters.

Обнаружить объект помогли не только шум от сотен работающих устройств, но и аномально высокое энергопотребление, намного превышающее нужды окрестных небольших поселений. На ферме нашли 300 видеокарт, 80 средневольтных терминалов и восемь спутниковых антенн — оборудование, способное конкурировать с миллионами других машин по всему миру за добычу криптовалюты. Генпрокуратура Мексики отказалась комментировать находку, сославшись на продолжающееся расследование.

Мексиканский аналитик по безопасности Дэвид Сауседо заявил, что для организации такой фермы требовались технические знания и финансирование, которые могла предоставить только влиятельная преступная группировка — например, один из крупнейших мексиканских картелей. По его словам, «наркокартели, судя по всему, вышли на новый уровень технологичности».

Найденный в Пуэбле объект стал уже четвертой подобной фермой, обнаруженной в этом районе с начала прошлого года, — три другие также находили неподалеку от местной ГЭС в северной части штата. Сейчас власти проверяют версию о том, что нынешняя ферма незаконно потребляла электроэнергию именно с этой станции.

По данным аналитической компании Chainalysis, в 2025 году объем незаконных транзакций в криптовалюте в мире увеличился более чем вдвое — до $154 млрд против $59 млрд годом ранее — во многом за счет схем обхода санкций. Представитель компании по Латинской Америке Кайо Мотта отметил, что латиноамериканские картели все чаще используют майнинг и переводы в криптовалюте для отмывания денег, выбирая места с дешевым электричеством или территории под контролем криминала, где его можно попросту красть.

Электричество — основная статья расходов при майнинге: по оценке Кембриджского индекса потребления энергии на добычу биткоина, производство одной криптомонеты обходится почти в $45 тысяч, тогда как продать ее сейчас можно примерно за $78 тысяч. Эксперт по хищениям электроэнергии из Иберо-Американского университета Мексики Сэмюэл Леон уточнил, что при краже электричества расходы на ферму в Пуэбле фактически обнулялись.

По словам местных жителей, гул фермы в горах Сьерра-Норте был слышен за километр, хотя сам объект находился почти вдвое дальше от ближайшего населенного пункта. Аналогичные рейды против подпольного майнинга в последнее время проходили также в Бразилии, США и Юго-Восточной Азии — включая масштабную операцию в Таиланде, охватившую сразу пять провинций. Мотта прогнозирует, что с распространением криптовалют в мире число подобных преступлений будет расти и дальше, хотя правоохранители тоже наращивают возможности отслеживать такие транзакции.

Подробнее о том, как мексиканские картели действуют в государстве, годами безуспешно ведущем с ними войну, можно прочитать в материале The Insider о неэффективности мексиканской антинаркотической политики.