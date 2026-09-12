В ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области погибли 13 человек, в том числе трое детей

Число жертв столкновения микроавтобуса с лесовозом в Приморском округе Архангельской области вечером 11 сентября достигло 13 человек, трое из погибших дети. Такие данные привело региональное управление МВД в своем канале в госмессенджере Max. Погиб водитель грузовика, а также водитель маршрутного микроавтобуса и 11 его пассажиров.

Еще восемь пассажиров маршрутки остаются в больнице. Столкновение произошло на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Микроавтобус ГАЗель Next выполнял рейс из Северодвинска в Березник и при обгоне легкового Nissan выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз Renault. Изначально речь шла о 12 жертвах.

Инспекторы Госавтоинспекции пустили поток по реверсивной схеме и проложили объезд места аварии. Ранним утром 12 сентября движение по магистрали заработало в полном объеме.

Следственное управление СК по Архангельской области завело два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи разыскивают свидетелей произошедшего. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пообещал, что власти региона предоставят необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в ДТП.