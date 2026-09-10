В Коми займутся «гармонизацией межнациональных отношений» среди молодежи. В регионе годами вытесняют коми-культуру и ищут «экстремистов»

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн создал специальную молодежную рабочую группу по межнациональным и межконфессиональным вопросам. Она будет действовать при Совете по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений республики. Соответствующий указ № 84 Гольдштейн подписал 4 сентября, он опубликован 9 сентября, обнаружил The Insider.

Председателем группы станет сотрудник отдела по работе с национально-культурными и религиозными объединениями регионального Министерства национальной политики, его заместителем — сотрудник отдела государственных языков. В группу также войдут представители системы образования, спорта, молодежного центра и общественных организаций. Ответственным секретарем назначен представитель Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми.

Сам указ не объясняет, для решения каких конкретно проблем понадобилась новая структура. Однако ее создание происходит на фоне усиления контроля властей за национальной политикой и одновременно сокращения пространства для использования коми языка — одного из двух государственных языков республики.

В принятом властями Коми плане реализации государственной национальной политики на 2026–2028 годы работа с молодежью непосредственно связана с профилактикой «экстремизма» и формированием «антитеррористического мировоззрения». В 2026 году власти также планируют провести исследование знаний молодежи об «исторических основаниях российского единства».

Отдельно предусмотрен мониторинг информационного пространства совместно с МВД для выявления возможных межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Его официально заявленные цели включают защиту российского общества от «внешней идейно-ценностной экспансии» и «деструктивного информационно-психологического воздействия». Еще одно направление предполагает мероприятия против «экстремистских, в том числе сепаратистских, проявлений» среди населения.

В июле власти республики расширили перечень угроз в сфере межнациональных отношений. Теперь к ним относятся действия «недружественных иностранных государств», «русофобские взгляды», «гиперболизация региональных и этнических интересов», «насаждение чуждых российской нации идеалов и ценностей», а также противопоставление национальной идентичности общероссийской. Отдельным риском власти назвали использование национально-культурных НКО для продвижения интересов иностранных государств.

При этом официально власти характеризуют межнациональную ситуацию в республике как стабильную.

Коми язык теряет носителей

Коми является государственным языком Республики Коми наряду с русским. Однако между двумя последними переписями число его носителей сократилось почти на треть.

Положение региональных языков значительно изменилось после образовательной реформы 2018 года. Тогда Госдума закрепила добровольный принцип изучения родных языков. В 2019 году Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств выражал обеспокоенность «растущим доминированием русского языка» при недостаточной поддержке языков национальных меньшинств.

С 1 сентября 2025 года количество занятий по предметам «родной язык» и «литературное чтение на родном языке» в первых классах сократилось с двух часов до одного в неделю. В школах с обучением не на русском языке — с трех часов до двух.

Коми-активистка и член Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Лана Пылаева рассказывала Idel.Реалии, что школьников старших классов в Коми склоняют выбирать вместо коми дополнительные занятия русским для подготовки к выпускным экзаменам. По ее словам, сокращение количества часов отражается и на учителях коми: из-за небольшой нагрузки они получают маленькие ставки.

Пылаева считает происходящее последовательной русификацией. По ее словам, национальная проблематика в России одновременно все сильнее рассматривается государством как вопрос безопасности: разговор о правах народа, региональной идентичности или самоопределении может восприниматься как проявление сепаратизма.

«Начинается здесь цирк»

Разрыв между формальным статусом коми языка и возможностью пользоваться им проявлялся и в государственных учреждениях.

В феврале 2021 года активист Алексей Иванов, которого судили в Сыктывкаре после акции в поддержку Алексея Навального, решил давать показания на коми языке.

«Паспорт русский? Вы живете в России. Учились в русской школе?» — спросила его судья.

«Мы живем в Республике Коми. Здесь два государственных языка: коми и русский», — ответил Иванов.

После того как выяснилось, что ему потребуется переводчик, судья сказала: «Начинается здесь цирк. Гражданин России…»

Позже она спросила Иванова: «А что имя и фамилия русские, а не коми?»

Председатель Сыктывкарского городского суда Надежда Сарвилина впоследствии заявила, что «ни о каком ущемлении прав коренного населения Республики Коми в данном случае говорить не приходится».

Сам Иванов говорил, что государственная поддержка коми культуры носит преимущественно декларативный характер.

«Есть только культурные мероприятия, песни и пляски под гармошки, и всё. Конкретно для поддержки и развития языка условий нет», — говорил он.

Еще один конфликт возник в 2019 году вокруг интернет-журнала «7x7». Издание оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за отказа удалить публикации блогера на коми языке, после чего редакция временно прекратила публикацию материалов на всех языках, кроме русского. Позднее другой суд отменил штраф.

Земля, нефть и изьватас

Проблемы с реализацией национальных прав в Коми существуют значительно дольше нынешнего ужесточения законодательства.

Еще в 2007 году сотрудники немецкого Института экологии и этнологии INFOE, готовившие альтернативный доклад для Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, после поездки в Ижемский район заявили о признаках дискриминации коми-ижемцев — изьватас.

Представители национального движения рассказывали экспертам, что местные жители не могут юридически оформить земли и угодья, которыми традиционно пользовались столетиями, сталкиваются с ограничениями при использовании леса и рыбной ловле, а земли передаются нефтяным компаниям.

Особенность положения изьватас заключается в том, что при сохранении традиционного северного хозяйства они не обладают статусом коренного малочисленного народа Севера. Коми-ижемцы считаются частью народа коми, общая численность которого превышает установленный законом порог для получения такого статуса. В результате специальные гарантии традиционного природопользования, доступные некоторым другим коренным народам Севера, на них не распространяются.

Исследователь Кирилл Истомин описывал эту ситуацию на примере оленеводов в районе Воркуты. Коми-ижемцы и ненцы там могли вести практически одинаковое хозяйство, однако их юридические возможности защищать традиционное землепользование различались.

Национальные и экологические активисты Коми в последние годы также сталкиваются с прямыми репрессиями. Komi Daily, освещавшее в том числе проблемы коми языка, экологические конфликты и национальную политику, российские власти внесли в перечень террористических организаций. Пылаева утверждает, что преследованию подвергаются и активисты, пытающиеся документировать нефтеразливы на севере республики.