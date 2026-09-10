Китай арестовал активы голландского Nexperia по антисанкционному иску. Под угрозой другие западные компании

Народный суд города Дунгуань в конце августа наложил ограничения на доли Nexperia B.V. в четырех китайских компаниях группы Nexperia Semiconductor, а также на долю ITEC B.V. в ITEC Technology в Уси. Обеспечительные меры будут действовать до августа 2029 года. Решение не означает передачу предприятий Wingtech и не останавливает их работу.

Суд пока не рассматривал требования Wingtech по существу. Nexperia назвала обеспечительные меры стандартной процедурой, которая не подтверждает обоснованность претензий истца. Компания также утверждает, что замораживание долей не повлияло на ее повседневную деятельность, поскольку китайские подразделения, которых касается решение, еще с октября 2025 года находятся вне ее управленческого контроля.

Основной иск Wingtech поступил в китайский суд в мае 2026 года. Компания утверждает, что Nexperia и ее руководители причинили ей ущерб, исполняя ограничения, введенные нидерландскими властями. Помимо компенсации, Wingtech добивается восстановления контроля над китайскими подразделениями Nexperia.

Wingtech ссылается на статью 12 китайского закона «О борьбе с иностранными санкциями». Она позволяет гражданам и компаниям КНР требовать в китайских судах прекращения действий, связанных с исполнением иностранных ограничений, и компенсации причиненного ущерба.

Дело Nexperia стало одним из наиболее заметных публичных примеров применения этой нормы против европейской технологической компании, однако не первым китайским контрсанкционным разбирательством. В сентябре 2024 года Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно в качестве обеспечительной меры по иску китайской компании, попавшей под санкции США за участие в российском проекте. В 2026 году китайская HY Energy также подала иски к Citibank и JPMorgan из-за замороженных в соответствии с американскими санкциями $40 млн.