Китай арестовал активы голландского Nexperia по антисанкционному иску. Под угрозой другие западные компании

Китайский суд заморозил доли голландского производителя полупроводников Nexperia и его подразделения ITEC в пяти китайских компаниях общей стоимостью до 2,14 млрд юаней — около $300 млн. Обеспечительные меры приняты по иску китайской Wingtech Technology, которая требует от Nexperia и трех ее руководителей 8 млрд юаней, или около $1,2 млрд, утверждая, что они исполняли «дискриминационные ограничения» Нидерландов.
Спор создает для западных компаний новую комплаенс-ловушку. Соблюдение санкций, экспортного контроля и решений национальных властей оборачивается риском исков и блокировки активов в Китае. В то же время компоненты Nexperia продолжают обнаруживать в российских ракетах, беспилотниках, средствах связи и системах управления артиллерийским огнем.
Китайские контрсанкции дошли до активов Nexperia
Народный суд города Дунгуань в конце августа наложил ограничения на доли Nexperia B.V. в четырех китайских компаниях группы Nexperia Semiconductor, а также на долю ITEC B.V. в ITEC Technology в Уси. Обеспечительные меры будут действовать до августа 2029 года. Решение не означает передачу предприятий Wingtech и не останавливает их работу.
Суд пока не рассматривал требования Wingtech по существу. Nexperia назвала обеспечительные меры стандартной процедурой, которая не подтверждает обоснованность претензий истца. Компания также утверждает, что замораживание долей не повлияло на ее повседневную деятельность, поскольку китайские подразделения, которых касается решение, еще с октября 2025 года находятся вне ее управленческого контроля.
Основной иск Wingtech поступил в китайский суд в мае 2026 года. Компания утверждает, что Nexperia и ее руководители причинили ей ущерб, исполняя ограничения, введенные нидерландскими властями. Помимо компенсации, Wingtech добивается восстановления контроля над китайскими подразделениями Nexperia.
Wingtech ссылается на статью 12 китайского закона «О борьбе с иностранными санкциями». Она позволяет гражданам и компаниям КНР требовать в китайских судах прекращения действий, связанных с исполнением иностранных ограничений, и компенсации причиненного ущерба.
Дело Nexperia стало одним из наиболее заметных публичных примеров применения этой нормы против европейской технологической компании, однако не первым китайским контрсанкционным разбирательством. В сентябре 2024 года Нанкинский морской суд арестовал иностранное судно в качестве обеспечительной меры по иску китайской компании, попавшей под санкции США за участие в российском проекте. В 2026 году китайская HY Energy также подала иски к Citibank и JPMorgan из-за замороженных в соответствии с американскими санкциями $40 млн.
Как Wingtech потеряла контроль над голландской компанией
Wingtech остается владельцем Nexperia, однако осенью 2025 года потеряла возможность контролировать компанию. Министерство экономики Нидерландов 30 сентября применило закон о доступности товаров, позволяющий блокировать или отменять решения руководства Nexperia. Ведомство сослалось на серьезные недостатки корпоративного управления и угрозу утраты критически важных для Нидерландов и Европы технологических компетенций.
Отдельное разбирательство началось в корпоративной палате Апелляционного суда Амстердама. Суд отстранил основателя Wingtech Чжана Сюэчжэна от должности руководителя Nexperia и передал почти все голосующие акции независимому управляющему. Решения нидерландского правительства и суда были приняты в рамках разных процедур: первое касалось экономической безопасности, второе — управления компанией.
Поводом для корпоративного дела стали действия Чжана на посту главы Nexperia. В октябре 2025 года NRC со ссылкой на судебные документы сообщила, что он вынудил Nexperia разместить заказ более чем на $200 млн на принадлежавшей ему фабрике WingSkySemi в Шанхае. При этом голландской компании, по оценке ее руководства, требовалось продукции менее чем на $100 млн.
Когда другие руководители Nexperia выступили против сделки, Чжан уволил нескольких финансовых директоров и главного юрисконсульта. Авторы обращения в суд утверждали, что он пытался поддержать собственный китайский бизнес за счет Nexperia.
Вмешательство произошло и на фоне американских ограничений. США включили Wingtech в санкционный список Министерства торговли еще в декабре 2024 года. В 2025 году американские власти распространили ограничения на компании, которыми организации из списка владеют не менее чем на 50%. Это создало угрозу блокировки поставок и технологий для Nexperia, полностью принадлежавшей Wingtech.
Риск для западных компаний
В споре вокруг Nexperia столкнулись требования нескольких юрисдикций. Нидерланды ограничили влияние китайского собственника, ссылаясь на экономическую безопасность и проблемы корпоративного управления. Американские правила требовали учитывать нахождение Wingtech в санкционном списке. Китайское законодательство, напротив, позволяет требовать компенсации за исполнение иностранных ограничений.
Суд в Дунгуане пока не признал действия Nexperia незаконными. Замораживание активов остается временной обеспечительной мерой, которая должна сохранить имущество до завершения разбирательства. Однако решение показывает, какие последствия ждут международные компании, имеющие бизнес в Китае: исполнение требований ЕС, США или национальных правительств способно стать основанием для отдельного иска внутри КНР.
Особенно уязвимы компании, которые сохраняют в Китае заводы, доли в совместных предприятиях, банковские счета или другое имущество. Даже если иностранные ограничения обязательны в стране регистрации компании, китайский суд вправе рассматривать их исполнение как ущерб местному собственнику или партнеру.
Компоненты Nexperia в российском оружии
Nexperia производит массовые полупроводниковые компоненты на зрелых техпроцессах: логические микросхемы, транзисторы, диоды, буферы, драйверы и элементы силовой электроники. Они используются в автомобилях, промышленном оборудовании, средствах связи и бытовой электронике. Крупнейшие клиенты компании работают в автомобильной отрасли.
Такие же компоненты необходимы для производства военной электроники. В базе Главного управления разведки Минобороны Украины War & Sanctions перечислены 12 компонентов Nexperia, найденных в исследованных образцах российского вооружения и военной техники.
В российской ракете Х-101 обнаружили 16-разрядный буферный драйвер LVCH162244A и микросхему LVCH1622444. Четырехканальный буфер ABT125 нашли в крылатой ракете «Изделие-30», а логический элемент 74HC54 — в беспилотнике Shahed-136.
Микросхема 74ABT1250 использовалась в командно-наблюдательной машине 1В1003 комплекса автоматизированного управления артиллерийским огнем 1В198 «Канонада». Еще несколько компонентов Nexperia обнаружили в переносной российской радиостанции Р-168-5УН-1 «Акведук-5УН-1».
Обнаружение этих деталей не доказывает прямых поставок Nexperia российским предприятиям. Массовые полупроводники продаются через глобальную сеть дистрибьюторов, неоднократно перепродаются и годами хранятся на складах. Открытые данные также не позволяют установить, когда именно найденные компоненты были произведены и каким маршрутом попали в Россию.