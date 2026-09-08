По проекту постановления правительства РФ планируется обязать компании и организации выбирать суверенную модель ИИ

Правительство России планирует обязать компании и организации выбирать суверенную модель ИИ, если она не дороже национальной (то есть созданной российским разработчиком, но включающей элементы с открытым исходным кодом и работающей не только на отечественной инфраструктуре) более чем в полтора раза. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ». По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждения, эту меру обсуждали в конце августа на заседании рабочей группы по регулированию ИИ в РФ, а сама инициатива исходила от «Сбера».

Согласно проекту, суверенной может считаться только модель, разработанная на всех стадиях исключительно российским юрлицом и работающая только на инфраструктуре внутри страны. Этому критерию сейчас соответствует лишь GigaChat от «Сбера». Критерии национальной модели были перечислены выше — в число таковых входит, например, Alice AI от «Яндекса».

Помимо ценового критерия, проект постановления предусматривает обязательное использование суверенных или национальных моделей при стратегическом планировании, разработке госпрограмм и нацпроектов, подготовке нормативных актов госорганами, а также в налоговой, таможенной и бюджетной сферах, в критической информационной инфраструктуре, образовании, здравоохранении и госуслугах.

В Минцифры изданию подтвердили факт обсуждения обязательных случаев применения российских моделей ИИ, но подчеркнули, что представленный перечень — сводный, отражающий предложения участников рабочей группы, а не согласованную позицию, и говорить о финальном списке пока преждевременно.

В самом «Сбере» «Коммерсанту» заявили, что перечень предложений — это сводка всех идей, прозвучавших на заседаниях группы, а не инициатива компании, и что вопрос о сферах обязательного применения требует дальнейшей проработки с учетом разных позиций участников. В «Яндексе» отметили важность сохранения конкуренции: разработчикам, по их мнению, нужны единые и понятные правила, а отраслям — свобода самостоятельно выбирать технологические решения под свои задачи. В MWS AI (входит в MTC Web Services) считают преждевременным заранее ограничивать круг допустимых моделей — это может оставить целые критически важные отрасли без решений, подходящих по качеству и цене, тем более что многие сценарии применения ИИ вообще не связаны с гостайной или конфиденциальными данными.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продвигает идею «суверенного ИИ» среди стран Глобального Юга, которых беспокоят вопросы приватности и контента в западных моделях. Об этом первый зампред правления банка и разработчик ИИ Александр Ведяхин рассказал агентству Reuters накануне Петербургского международного экономического форума.