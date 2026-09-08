Сотрудниц Эйфелевой башни убрали с рабочих мест по просьбе индуистской делегации. Это вызвало забастовку и закрытие башни

Женщин-сотрудниц Эйфелевой башни убрали с рабочих мест и в некоторых случаях заменили мужчинами во время визита делегации индуистского движения Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Как пишет Le Monde, представители группы попросили организовать посещение таким образом, чтобы ограничить «взаимодействие с женщинами». Выполнение этой просьбы вызвало забастовку сотрудников и привело к закрытию Эйфелевой башни на весь день 7 сентября.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Компания Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE), управляющая Эйфелевой башней, признала, что согласилась выполнить просьбу делегации BAPS.

Некоторым сотрудницам велели покинуть свои рабочие места и находиться в служебных помещениях. На отдельных постах женщин заменили мужчинами. Кроме того, сотрудницам самой Эйфелевой башни и компаний-подрядчиков приказали не проходить через определенные зоны, пока там находилась делегация.

В заявлении, распространенном профсоюзом CGT, сотрудники заявили, что женщин «отстраняли, заменяли и делали невидимыми из-за их пола». По их словам, произошедшее «глубоко противоречит ценностям равенства и недискриминации».

В понедельник сотрудники объявили забастовку и отказались возвращаться к работе. В результате Эйфелева башня оставалась закрытой весь день. На сайте достопримечательности первоначально сообщалось лишь о задержке открытия по «операционным причинам».

Руководство SETE впоследствии признало, что не должно было соглашаться на условия делегации.

«Эти условия не соответствуют ни ценностям SETE, ни принципам равенства женщин и мужчин», — заявили в компании, пообещав сделать выводы из произошедшего.

Председатель SETE и мэр центральных округов Парижа Ариэль Вейль назвал ситуацию «очевидно неприемлемой практикой» и пообещал выяснить, кто принял решение выполнить просьбу посетителей. По его словам, ни он, ни руководство Парижа заранее не знали об условиях визита.

BAPS вечером 7 сентября принесла извинения, однако заявила, что, насколько организации известно, «ни в один момент никому не было отказано в доступе на Эйфелеву башню». Представители движения принесли «искренние извинения» тем, кого произошедшее могло задеть или поставить в неловкое положение.

Скандал вызвал реакцию французских политиков. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар пообещал провести расследование «в кратчайшие сроки». «Равенство женщин и мужчин не заканчивается у подножия наших исторических памятников», — заявил он.

Министр по вопросам равенства женщин и мужчин Орор Берже написала: «Во Франции женщин не просят исчезать. Никакая догма, никакая религия не стоит выше законов Республики».

BAPS — международное индуистское религиозное движение. Le Monde называет его близким к консервативному и националистически настроенному премьер-министру Индии Нарендре Моди. Визит его представителей на Эйфелеву башню состоялся накануне открытия крупного храма BAPS в Бюсси-Сен-Жорже примерно в 30 км к востоку от Парижа. После забастовки и переговоров сотрудников с руководством Эйфелева башня утром 8 сентября вновь открылась для посетителей.