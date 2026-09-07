Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.59

EUR

100.57

OIL

97.54

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

41

 

 

 

 

 

Новости

Германия просит Uniper и SEFE нарастить запасы газа, находящиеся на историческом минимуме, без прямого вмешательства государства — Bloomberg

The Insider
Фото: AP Photo / Michael Probst

Фото: AP Photo / Michael Probst

Власти ФРГ ведут переговоры с государственными энергокомпаниями Uniper и SEFE о способах нарастить запасы газа в стране без прямого вмешательства государства в рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поводом стало то, что первоначальное перемирие на Ближнем Востоке не удержалось, а цены на газ снова начали расти.

По словам собеседников агентства, речь не идет о формальном мандате на закупку газа от имени правительства — обычно такие чрезвычайные меры проводит немецкий оператор газового рынка Trading Hub Europe GmbH. Дальнейшие консультации запланированы на ближайшие недели.

Запасы газа в Германии оказались необычно низкими после того, как правительство бóльшую часть сезона закачки ждало, что рынок сам восполнит хранилища, опустошенные прошлой зимой. Война Израиля с Ираном спутала эти расчеты, подняв ближайшие фьючерсы на газ выше зимних цен. Сейчас хранилища заполнены чуть более чем на 54% — это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года и заметно ниже среднего по ЕС уровня в 67%. Операторы газотранспортных систем и хранилищ предупреждают, что при нынешних темпах закачки почти невозможно выполнить законодательно установленную цель в 70% к 1 ноября.

В министерстве экономики Германии считают, что Uniper и SEFE (обе компании были национализированы в разгар энергокризиса 2022 года) должны внести вклад в обеспечение энергобезопасности страны, говорят источники. При этом власти пока избегают прямого вмешательства, заявляя, что стране не грозит немедленный дефицит поставок. Прошлой зимой одни лишь слухи о возможном вмешательстве государства спровоцировали резкие колебания цен и сделали закачку газа в хранилища невыгодной для компаний — риск повторения такого сценария сейчас удерживает Берлин от прямых действий.

В Uniper агентству заявили, что поддерживают регулярный диалог с политиками, регуляторами и участниками рынка по вопросам энергобезопасности. Министерство экономики отказалось комментировать конфиденциальные переговоры, отметив лишь, что находится в постоянном контакте с обеими компаниями. Переговоры идут на фоне того, что правительство уже запустило формальный процесс продажи Uniper и готовит аналогичную сделку по SEFE, бывшей немецкой «дочке» «Газпрома».

По требованию Еврокомиссии Берлин должен продать не менее 75% SEFE до 2028 года, а вырученные от допэмиссии €1,5–2 млрд планируется направить на развитие инфраструктурных активов SEFE, куда входят газохранилища и трубопроводы. Гендиректор компании Эгберт Леге называл дополнительной причиной продажи войну на Ближнем Востоке, спровоцировавшую рост цен на газ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  2. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  3. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте