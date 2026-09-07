Германия просит Uniper и SEFE нарастить запасы газа, находящиеся на историческом минимуме, без прямого вмешательства государства — Bloomberg

Власти ФРГ ведут переговоры с государственными энергокомпаниями Uniper и SEFE о способах нарастить запасы газа в стране без прямого вмешательства государства в рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поводом стало то, что первоначальное перемирие на Ближнем Востоке не удержалось, а цены на газ снова начали расти.

По словам собеседников агентства, речь не идет о формальном мандате на закупку газа от имени правительства — обычно такие чрезвычайные меры проводит немецкий оператор газового рынка Trading Hub Europe GmbH. Дальнейшие консультации запланированы на ближайшие недели.

Запасы газа в Германии оказались необычно низкими после того, как правительство бóльшую часть сезона закачки ждало, что рынок сам восполнит хранилища, опустошенные прошлой зимой. Война Израиля с Ираном спутала эти расчеты, подняв ближайшие фьючерсы на газ выше зимних цен. Сейчас хранилища заполнены чуть более чем на 54% — это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года и заметно ниже среднего по ЕС уровня в 67%. Операторы газотранспортных систем и хранилищ предупреждают, что при нынешних темпах закачки почти невозможно выполнить законодательно установленную цель в 70% к 1 ноября.

В министерстве экономики Германии считают, что Uniper и SEFE (обе компании были национализированы в разгар энергокризиса 2022 года) должны внести вклад в обеспечение энергобезопасности страны, говорят источники. При этом власти пока избегают прямого вмешательства, заявляя, что стране не грозит немедленный дефицит поставок. Прошлой зимой одни лишь слухи о возможном вмешательстве государства спровоцировали резкие колебания цен и сделали закачку газа в хранилища невыгодной для компаний — риск повторения такого сценария сейчас удерживает Берлин от прямых действий.

В Uniper агентству заявили, что поддерживают регулярный диалог с политиками, регуляторами и участниками рынка по вопросам энергобезопасности. Министерство экономики отказалось комментировать конфиденциальные переговоры, отметив лишь, что находится в постоянном контакте с обеими компаниями. Переговоры идут на фоне того, что правительство уже запустило формальный процесс продажи Uniper и готовит аналогичную сделку по SEFE, бывшей немецкой «дочке» «Газпрома».

По требованию Еврокомиссии Берлин должен продать не менее 75% SEFE до 2028 года, а вырученные от допэмиссии €1,5–2 млрд планируется направить на развитие инфраструктурных активов SEFE, куда входят газохранилища и трубопроводы. Гендиректор компании Эгберт Леге называл дополнительной причиной продажи войну на Ближнем Востоке, спровоцировавшую рост цен на газ.