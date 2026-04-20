Германия приватизирует бывшую «дочку» «Газпрома»

Генеральный директор компании Securing Energy for Europe (SEFE), ранее носившей название Gazprom Germania, Эгберт Леге заявил, что Германия планирует приватизировать компанию. До 2022 года предприятие было дочерней структурой «Газпрома», однако после полномасштабного российского вторжения в Украину было национализировано. Сейчас 100% акций компании принадлежит немецкому правительству. Об этом сообщает Financial Times. 

Согласно правилам Европейской комиссии, Германия должна продать не меньше 75% компании до 2028 года. За счет увеличения капитала компания намерена привлечь от €1,5 до €2 млрд и направить эти средства на расширение направления, занимающегося инфраструктурными активами. В состав SEFE входят газовые хранилища и трубопроводы, а также британское трейдинговое подразделение, ранее известное как Gazprom Marketing & Trading.

Леге заявил, что дополнительной причиной продажи акций компании стала война на Ближнем Востоке, спровоцировавшая рост цен на газ. 

«Учитывая короткий срок нашей работы, возможно, проведение IPO для нас будет несколько затруднительным, но в конечном итоге это зависит от рынка и от правительства», — заявил Леге. 

