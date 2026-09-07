Путин впервые лично сформировал попечительский совет «Сколково». США относят фонд к российскому оборонному сектору

В новый попечительский совет «Сколково», помимо Медведева, вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, президент РАН Геннадий Красников, глава «Росатома» Алексей Лихачëв, первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев. По сравнению с составом 2020 года новыми членами стали Алиханов, Баканов, Красников, Лихачëв, Чемезов и Чернышенко. Из совета при этом выбыли нынешний министр обороны Андрей Белоусов, глава «Почты России» Максим Акимов, один из основателей фонда Бортника Иван Бортник и бывший президент РАН Александр Сергеев.

Изменение системы управления происходит на фоне трансформации самого «Сколково». В январе 2025 года Минфин США отнес фонд к организациям российского оборонного сектора. Американское ведомство утверждает, что в августе 2024 года «Сколково» переключило фокус на проекты, связанные с военными разработками либо помогающие предприятиям военно-промышленного комплекса увеличивать масштабы производства.

Сам фонд о переориентации на военные проекты не объявлял, однако в последние годы заметно расширил работу с беспилотными технологиями. По итогам 2025 года БПЛА оказались среди направлений с наиболее высокой востребованностью грантовой поддержки фонда. Всего технологическим компаниям за год выдали более 800 млн рублей грантов.

Одновременно «Сколково» меняет собственную стратегию. В стратегии развития фонда и Сколтеха до 2030 года — переход к задачам «технологического лидерства» и «технологической независимости». Одной из его основных задач в «Сколково» называли создание собственных линий разработки технологий.

Фонд находится под западными ограничениями. Евросоюз включил «Сколково» в санкционный перечень 25 февраля 2023 года. В актуальных документах ЕС он указан среди организаций, на которые распространяются усиленные экспортные ограничения. США, помимо блокирующих санкций, в январе 2025 года дополнительно связали фонд непосредственно с российским военно-промышленным комплексом.