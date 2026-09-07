Мишустин поручил проверить траты бюджета на форумы. В этом году он был минимум на пяти, в том числе на «международном антифашистском»

Правительство России намерено пересмотреть траты на организацию государственных форумов, саммитов и конференций. Соответствующее поручение 7 сентября дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами совета палаты Совета федерации, сообщает «Коммерсантъ». Толчком к решению стало обращение спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, указавшей на слабую отдачу многих подобных площадок и на то, что они отвлекают чиновников от текущей работы.
Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином до 1 декабря 2026 года проверить, насколько оправданы траты на форумы, финансируемые из федерального и региональных бюджетов. По итогам проверки ведомства должны подготовить и представить правительству предложения по оптимизации таких мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Как сообщили «Коммерсанту» два источника, знакомых с деталями поручения, еще в августе вице-премьер по цифровизации Дмитрий Григоренко распорядился приостановить принятие Федеральным казначейством новых бюджетных обязательств на финансирование подготовки и проведения саммитов, конференций и других подобных мероприятий на период 2026–2028 годов. При этом, по словам одного из источников издания, окончательное решение о том, какие площадки сохранят финансирование, в любом случае будет принимать Администрация президента.
Сама инициатива Матвиенко прозвучала в июне: она попросила Мишустина оценить эффективность сложившейся в стране системы форумов. Спикер Совфеда подчеркнула, что часть площадок — например, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум — сомнению не подлежат, однако в целом «мода на форумы» в последние годы усилилась, а отдача от вложенных в них бюджетных средств нуждается в проверке; кроме того, подготовка к таким мероприятиям регулярно отвлекает федеральных и региональных чиновников от основной работы.
Мишустин ответил ей:
«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи».
Премьер добавил, что организацией подобных мероприятий должны заниматься прежде всего бизнес и промышленники, а правительство будет поддерживать эти инициативы в той мере, в какой это разумно для соответствующих направлений.
В то же время сам Мишустин в 2026 году выступил как минимум на пяти таких мероприятиях.
- Кавказский инвестиционный форум — 29–30 апреля, Минеральные Воды. Мишустин провел совещание по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа и отметил растущий интерес инвесторов к региону.
- ЦИПР-2026 — 18 мая, Нижний Новгород. Премьер выступил на пленарной сессии конференции «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» и осмотрел выставку форума.
- III Международный антифашистский форум — 24 мая, Москва. Мишустин выразил уверенность, что площадка станет местом для «конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира и безопасности», подчеркнув недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны.
- Иннопром-2026 — 6 июля, Екатеринбург. Выступая на пленарной сессии выставки, премьер заявил, что «технологии, определяющие завтрашний день, формируются здесь и сейчас», и рассказал об укреплении ключевых отраслей экономики в условиях санкций.
- XI Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» — 8–10 августа, Москва. Мишустин выступил на пленарном заседании на тему «Малые города России: сохраняя уникальность, укрепляем единство» и осмотрел выставку форума.