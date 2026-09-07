Мишустин поручил проверить траты бюджета на форумы. В этом году он был минимум на пяти, в том числе на «международном антифашистском»

Правительство России намерено пересмотреть траты на организацию государственных форумов, саммитов и конференций. Соответствующее поручение 7 сентября дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами совета палаты Совета федерации, сообщает «Коммерсантъ». Толчком к решению стало обращение спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, указавшей на слабую отдачу многих подобных площадок и на то, что они отвлекают чиновников от текущей работы.

Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином до 1 декабря 2026 года проверить, насколько оправданы траты на форумы, финансируемые из федерального и региональных бюджетов. По итогам проверки ведомства должны подготовить и представить правительству предложения по оптимизации таких мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Как сообщили «Коммерсанту» два источника, знакомых с деталями поручения, еще в августе вице-премьер по цифровизации Дмитрий Григоренко распорядился приостановить принятие Федеральным казначейством новых бюджетных обязательств на финансирование подготовки и проведения саммитов, конференций и других подобных мероприятий на период 2026–2028 годов. При этом, по словам одного из источников издания, окончательное решение о том, какие площадки сохранят финансирование, в любом случае будет принимать Администрация президента.

Сама инициатива Матвиенко прозвучала в июне: она попросила Мишустина оценить эффективность сложившейся в стране системы форумов. Спикер Совфеда подчеркнула, что часть площадок — например, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум — сомнению не подлежат, однако в целом «мода на форумы» в последние годы усилилась, а отдача от вложенных в них бюджетных средств нуждается в проверке; кроме того, подготовка к таким мероприятиям регулярно отвлекает федеральных и региональных чиновников от основной работы.

Мишустин ответил ей:

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи».

Премьер добавил, что организацией подобных мероприятий должны заниматься прежде всего бизнес и промышленники, а правительство будет поддерживать эти инициативы в той мере, в какой это разумно для соответствующих направлений.

В то же время сам Мишустин в 2026 году выступил как минимум на пяти таких мероприятиях.