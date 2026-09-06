Извержение Анак-Кракатау парализовало авиасообщение в Индонезии: закрыты восемь аэропортов, затронуты 467 рейсов

Из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии временно закрыли восемь аэропортов, включая главный международный аэропорт Джакарты Сукарно-Хатта. Как сообщило Министерство транспорта страны, ограничения затронули около 150 тысяч пассажиров и 467 рейсов, из них 58 международных.

Непрерывное извержение началось поздно вечером 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, выбросами лавы и вулканического пепла. По данным индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями BNPB, спутники зафиксировали облако пепла на высоте около 14,6 км.

Из-за пепла отменяются и переносятся рейсы. Singapore Airlines и Malaysia Airlines отменили полеты в Джакарту и из нее до конца дня, пишет Reuters. Власти также отменили школьные занятия в некоторых районах после жалоб жителей на раздражение глаз, а рыбаки отказывались выходить в море. В провинциях, куда дошел пепел, жителям рекомендуют носить маски и защитные очки и по возможности меньше находиться на улице.

BNPB собирается провести операцию по искусственному вызову дождя с помощью засева облаков. Власти рассчитывают, что сильные осадки помогут быстрее смыть вулканический пепел. Паромное сообщение через Зондский пролив пока продолжается, однако судам запрещено приближаться ближе чем на 3 км к кратеру.

Анак-Кракатау находится в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Со 2 июля для вулкана действует третий уровень опасности из четырех. Индонезийские власти заявляют, что признаков непосредственной угрозы цунами сейчас нет.

В декабре 2018 года извержение Анак-Кракатау привело к обрушению части вулкана и цунами в Зондском проливе, в результате которого погибли более 400 человек. Сам Анак-Кракатау возник на месте вулкана Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 году вызвало серию цунами и унесло более 36 тысяч жизней.