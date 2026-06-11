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Из-за аномальных дождей в Индонезии в 2025 году погибли 58 из 800 особей самых редких в мире приматов — тапанульских орангутанов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Из-за четырехдневных аномальных ливней в Северной Суматре (Индонезия) в 2025 году погибли 58 тапанульских орангутанов. Всего их оставалось 800 особей, они считаются самыми редкими приматами на планете. Об этом сообщает издание The Guardian.

В ноябре 2025 года в Северной Суматре выпало более 1000 мм осадков за четыре дня. 

«Трагично терять так много обезьян таким образом. В ландшафтах, где популяции невелики и фрагментированы, подобные погодные или климатические явления могут отражаться на всей популяции. Это вызывает крайнюю обеспокоенность за будущее этой обезьяны», — сказал профессор Серж Вич, приматолог из Ливерпульского университета имени Джона Мурса.

Благодаря анализу спутниковых снимков ученые выяснили, что из-за ливней и оползней было уничтожено примерно 8300 гектаров экосистемы Батанг Тору – 11,7% территории, на которой обитают эти орангутаны. Эти земли и так находятся под угрозой из-за добычи полезных ископаемых, плантаций масличной пальмы и проекта ГЭС. Ученые связывают усиление осадков с изменением климата, вызванного сжиганием ископаемого топлива. 

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