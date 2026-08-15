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Новости

Число жертв землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии составило не менее 38 человек

The Insider
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По меньшей мере 38 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков у восточного побережья Индонезии 15 августа, сообщает Reuters. Глава Национального агентства по борьбе с катастрофами (BNPB), генерал-лейтенант Сухарьянто заявил на брифинге, что двое пострадавших получили тяжелые травмы, еще 11 — легкие, а около 2 тысяч человек ушли в безопасные районы. По его словам, в нескольких зданиях в пострадавших районах остаются заблокированные люди, а часть дорог перекрыта оползнями.

Толчок магнитудой 7,7 индонезийское геофизическое агентство BMKG зафиксировало в 4:58 утра по местному времени на глубине 15 км, после него последовало несколько афтершоков. В ряде районов страны были зарегистрированы волны цунами высотой менее метра. Предупреждение об угрозе цунами сняли примерно через три часа после землетрясения.

Спасатели в портовом городе Маумере — главном городе округа Сикка на острове Флорес — обнаружили 20 погибших, шестерых раненых и двоих человек под завалами, ранее сообщил глава городской спасательной службы Фатур Рахман. Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенггара Эмануэл Мелкиадес Лака Лена заявил на пресс-конференции, что как минимум пять человек погибли под обрушившимися конструкциями во сне. На видео в Facebook, подлинность которого подтвердило агентство Reuters, видно, как в порту Маумере часть здания обрушивается, а люди с криками выбегают на улицу.

Спасательные команды пока не добрались до округа Нагекео — ближайшего к эпицентру района, где нарушена связь, рассказал Рахман Reuters. Проехать туда на машине не удалось из-за оползней, еще одна группа пыталась добраться паромом. По данным BNPB, из Нагекео эвакуировались около 2 тысяч жителей, повреждены дома, склады и государственные учреждения, в части округа зафиксированы пробки и отключения электричества.

Сильные толчки ощущались в провинциях Восточная и Западная Нуса-Тенггара, а также в отдельных районах Южного Сулавеси, местами тряска длилась около минуты. Больница в округе Энде эвакуировала пациентов на улицу, портал Kompas.com сообщил как минимум об одном оползне. По данным BMKG, в 1992 году в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, вызвавшее масштабные разрушения.

10 августа мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии — оно стало сильнейшим в стране в XXI веке. Эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко, очаг залегал на глубине около 107 км. По данным на 13 августа, президент Абелардо де ла Эсприэлья сообщал о 265 погибших, 3494 раненых и 496 пропавших без вести, в стране был введен режим чрезвычайного положения.

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