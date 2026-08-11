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Новости

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 200, около 3 тысяч человек числятся пропавшими без вести

The Insider
Иллюстрация к материалу

В результате землетрясения магнитудой 7,4 на западе Колумбии погибли по меньшей мере 224 человека, еще около 3 тысяч числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски людей под завалами спустя более суток после землетрясения.

Одним из наиболее пострадавших городов стал Кали, где подтверждена гибель 85 человек. По словам мэра Кали Алехандро Эдера, в городе полностью обрушились около 40 зданий, из-под их завалов удалось спасти 37 человек. В окружающем город департаменте Валье-дель-Каука разрушены около 5 тысяч домов, 188 человек числятся пропавшими без вести.

Тяжелая ситуация сохраняется и в Перейре, примерно в 210 км к северу от Кали. Там погибли по меньшей мере 66 человек. По имеющимся данным, 58 зданий обрушились, под их завалами могут оставаться не менее 53 человек. Местные больницы с трудом справляются с потоком пострадавших.

Землетрясение произошло утром 10 августа в 7:34. Оно стало самым смертоносным в Колумбии с 1999 года, когда землетрясение магнитудой 6,2 в том же западном регионе страны унесло жизни более тысячи человек. 

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, вступивший в должность всего за несколько дней до катастрофы, объявил чрезвычайное положение и заявил, что лично будет руководить ликвидацией последствий. В наиболее пострадавшие районы направлены правительственные группы, а для поддержания порядка на фоне сообщений о мародерстве мобилизованы более тысячи военнослужащих.

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