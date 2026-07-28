В Японии произошло землетрясение. Несколько человек погибли, 200 тысяч пришлось эвакуировать

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение максимальной магнитудой 7,1 балла. В результате около 200 тысяч человек пришлось эвакуировать. В нескольких городах власти не смогли открыть стационарные убежища, поскольку находиться внутри зданий может быть небезопасно. В результате пришлось открывать общественные парковки, где люди могут ночевать в своих автомобилях.

В торговом центре Aeon Mall на острове Косю произошел взрыв и обрушилась крыша, в результате чего внутри оказались заблокированы 20–30 человек, несмотря на то, что, по заверениям руководства компании Aeon, проводилась эвакуация покупателей и сотрудников. Телеканал Fuji рассказал, что в результате взрыва погибли несколько человек. Один из чиновников правительства анонимно сообщил NHK, что возможной причиной взрыва и обрушения могла стать утечка газа.

На заводе Nippon Paper Industries в городе Яцусиро обрушилась дымовая труба, после чего несколько человек пропали без вести. За помощью в местный медицинский центр обратились как минимум 80 человек. В больницу города Уки поступили 40 пострадавших, 10 из них — с серьезными травмами. 43 медицинских учреждения в префектуре пострадали от таких проблем, как отключение электроэнергии, нехватка воды и кислорода.

Были вынуждены приостановить свою работу заводы Toyota и Honda, сообщает Jiji.com. Пришлось эвакуировать сотрудников завода TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников. Но после того, как опасность миновала, они постепенно вернулись на рабочие места. На территории пострадавшей префектуры приостановили свою работу логистические компании, закрылись некоторые магазины, операторы мобильной связи сообщили о перебоях в работе.

Как передает NHK, премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что губернатор Кумамото запросил у столицы отправку 3600 военных для помощи пострадавшим:

«Это очень важный момент, и человеческие жизни стоят на первом месте: мы хотим минимизировать ущерб для людей и обеспечить безопасность нашего населения. Мы будем тесно сотрудничать с местными властями, и правительство приложит все усилия», — заявила Такаити.

После основного толчка несколько часов продолжались афтершоки магнитудой 6–7 баллов. Была объявлена угроза цунами высотой 1 метр, но позже Японское метеорологическое агентство отменило ее. Специалисты предупреждают, что в ближайшие 2–3 дня возможны новые толчки. В 2016 году Кумамото пострадал от серии землетрясений, в результате которых погибло около 300 человек и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре. В течение десятилетия таких бедствий в регионе не было.