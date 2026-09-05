ФСИН обязала эвакуировать заключенных при военной угрозе. Экс-сотрудница ведомства: ракетный удар для сотрудников не так страшен, как побег

ФСИН утвердила новые правила гражданской обороны, которые предусматривают эвакуацию осужденных и содержащихся под стражей при военной угрозе, а также их размещение в защитных сооружениях. Однако на практике эвакуация заключенных может оказаться сложной прежде всего из-за риска побега, рассказала The Insider бывший ведущий аналитик УФСИН по Москве Анна Каретникова.

По словам Каретниковой, эвакуация заключенных из опасной зоны в принципе возможна, но сотрудники ФСИН в такой ситуации будут прежде всего опасаться побегов:

«Эвакуация из какой-то опасной зоны в принципе выполнима. Я помню, как во время и после пожара в женском СИЗО Москвы в 2020 году женщин довольно быстро развезли по мужским изоляторам и держали там неделю. Но, естественно, это очень сложно, особенно с учетом побегоопасности, потому что побег — страшный сон любого сотрудника. Какой-нибудь ракетный удар с этой точки зрения — не так страшно».

В новом положении об организации гражданской обороны в учреждениях ФСИН после более чем двухлетнего перерыва снова включили осужденных и обвиняемых в перечень людей, для которых должны быть предусмотрены эвакуация, средства индивидуальной и коллективной защиты. В действовавшем с апреля 2024 года положении заключенные вообще не упоминались, хотя в предыдущем документе 2014 года такие меры для них предусматривались.

Каретникова не видит в исчезновении заключенных из правил 2024 года и их возвращении в новый документ признаков какого-либо специального решения или подготовки ФСИН к определенному сценарию:

«Как всегда, я склонна не видеть в этом замысла и умысла, а списывать это на обычную ведомственную суету. Что-то убрали, потом в главке сменился средний начальник, увидел, что чего-то нет, указал на это руководителю, дописали».

Новое положение предусматривает для заключенных не только эвакуацию, но и укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны. При их отсутствии ФСИН должна использовать приспособленные «заглубленные помещения», а также создавать быстровозводимые и простейшие укрытия. Насколько эти требования реально выполнить в следственных изоляторах, Каретникова сомневается:

«Насчет защитных сооружений — не уверена. Это, видимо, бомбоубежища имеются в виду. В колониях, наверное, можно их выкопать, а в СИЗО сомневаюсь: там места мало. Есть разве что большие подвалы. Еще задолго до большой войны, я смутно припоминаю, один из московских СИЗО, седьмой, планировали построить аж с тремя подземными этажами вниз, мне на чертеже показывали, там планировалось и убежище, но потом, как водится, все деньги украли и, кажется, ничего такого не построили».

В новом положении по сравнению с правилами 2024 года также стало больше прямых упоминаний войны. Документ предусматривает подготовку к защите людей в период мобилизации, действия военного положения и в военное время. Отдельно ФСИН предписано организовывать в военное время «срочное захоронение» погибших сотрудников, осужденных и содержащихся под стражей. В положении 2024 года такая мера распространялась только на сотрудников ФСИН.