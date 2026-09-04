Министр связи правительства Дмитрия Медведева стал фигурантом дела о финансовой пирамиде на 5 млрд рублей — «Коммерсантъ»

Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде Finiko, в котором речь идет о хищении около 5 млрд рублей у примерно 8 тысяч человек. Следователи МВД заочно предъявили ему обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, Никифоров был одним из создателей Finiko. Как пишет газета, привлеченные пирамидой деньги могли выводиться за границу при участии компании «Иннополис Архитект». Ее гендиректор Азат Тухватуллин владеет половиной компании, а вторым соучредителем через ООО «Иннополис Развитие» является Никифоров.

Тухватуллина задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД в конце августа в его доме в Иннополисе, наукограде в пригороде Казани. По данным «Коммерсанта», для задержания привлекли местных полицейских и бойцов СОБРа Росгвардии, а сам Тухватуллин оказал сопротивление. Его доставили в Москву, где 1 сентября Мещанский районный суд отправил его в СИЗО.

Сам Никифоров находится за границей и в основном проживает в ОАЭ, утверждает издание.

Как пишет газета, показания на Никифорова и Тухватуллина мог дать другой фигурант дела Finiko, Эдвард Сабиров. Его ранее задержали в ОАЭ и экстрадировали в Россию. По данным издания, Сабиров признал вину и сообщил следствию, что Никифоров и Тухватуллин могли быть теневыми бенефициарами финансовой пирамиды.

Finiko появилась в Татарстане и привлекала деньги клиентов, обещая доходность до 25% годовых. После того как компания прекратила выплаты, потерпевшими по уголовному делу признали около 8 тысяч человек, а причиненный им ущерб МВД оценивает примерно в 5 млрд рублей. В Казани отдельно судят одного из создателей Finiko Кирилла Доронина и девять его предполагаемых соучастников по эпизоду о хищении 209 млн рублей.

Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год в правительстве Дмитрия Медведева. На момент назначения ему было 29 лет, и он стал самым молодым федеральным министром. До переезда в Москву Никифоров работал в правительстве Татарстана и участвовал в создании Иннополиса. После ухода из правительства он занялся технологическими и инвестиционными проектами.